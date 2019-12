Tour de Ski 2019: Dvě Češky na úvod dojely ve třetí desítce, vyhrála Johaugová | iSport.cz

Kateřina Janatová si 33. místem zajistila nejlepší výsledek v SP v distančním závodu v kariéře, Sandra Schützová projela cílem jednašedesátá.

Zpočátku byla nejlepší Češkou Razýmová, která mezičasem po 2,6 km projela šestnáctá. Pak se ale propadala a nenavázala na tři umístění v desítce z úvodu sezony. Na 26. místě nakonec zaostala za vítězkou o minutu a čtvrt. Nováková se pohybovala za dvacítkou a doběhla s odstupem 1:02 minuty za Johaugovou.

S norskou hvězdou držely soupeřky krok jen tři kilometry, pak Johaugová všem ujela a zvítězila stejně jako v předešlých distančních závodech sezony. Druhá skončila s odstupem 12,3 vteřiny její krajanka Heidi Wengová a třetí byla Švédka Ebba Anderssonová.

Vítězka Tour de Ski z let 2014 a 2016 Johaugová si připsala dvanáctou etapovou výhru a jen dvě ji dělí od rekordmanky Polky Justyny Kowalczykové.

Ve 14:15 vyrazí na trať 15 km volně s hromadným startem muži. Na startu bude i české trio Adam Fellner, Petr Knop a Michal Novák.

Závod SP a Tour de Ski v běhu na lyžích v Lenzerheide (Švýcarsko):

Ženy - 11 km volně s hromadným startem: 1. Johaugová 28:12,1, 2. H. Wengová (obě Nor.) -12,3, 3. Anderssonová (Švéd.) -12,9, 4. Östbergová -13,1, 5. Jacobsenová (obě Nor.) -24,1, 6. Něprjajevová (Rus.) -40,1, 7. T. U. Wengová (Nor.) -40,6, 8. Lundgrenová -41,3, 9. Kallaová (obě Švéd.) -41,9, 10. Niskanenová (Fin.) -42,0, ...23. Nováková -1:02,6, 26. Razýmová -1:15,7, 33. Janatová -1:47,6, 61. Schützová (všechny ČR) -3:10,7.

Průběžné pořadí SP (po 9 z 38 závodů): 1. Johaugová 591, 2. H. Wengová 442, 3. Digginsová (USA) 347, 4. Jacobsenová 309, 5. Maubetová Bjornsenová (USA) 281, 6. Pärmäkoskiová (Fin.) 276, ...15. Razýmová 158, 31. Nováková 64, 56. Janatová 17, 73. Beranová (ČR) 4.