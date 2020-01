Havlíčková před velkou premiérou o hvězdách: V reálu jsou rychlejší než v televizi | iSport.cz

Už to s vámi hraje?

„Těším se moc, bude to pro mě velká čest a zkušenost. Teď odpoledne jsem začala být trochu nervózní, ale mám pocit, že zdravě nervózní. Dobře vím, že když nervózní nejsem vůbec, tak to není dobré. Je to specifické tím, že přijedou všichni kamarádi a rodina, tak snad to bude hezký zážitek. Ale i pro nejbližší je důležité, jestli budu spokojená já.“

Kolik z vašich blízkých dorazí?

„Těžko říct, ale myslím, že dost. Celá rodina i brácha, co hraje hokej, hned po zápase mi pojede sem fandit, děda s babičkou, pak spousta kamarádů z Vimperka i z okolí. Neumím odhadnout, myslím, že to může být ke dvaceti lidem.“

Před dvěma týdny jsme kvůli nemoci vynechala závody juniorského OPA Cupu v Campře, jak to ovlivnilo vaši přípravu na start v Novém Městě?

„Vím, že moje aktuální forma není kvůli nemoci taková, jaká by mohla být. Přes Vánoce jsem udělala kvalitní tréninkový blok a měli jsme naplánované, že směrem k tomuhle Světovému poháru se budu dostávat do formy. Cítila jsem se skvěle, pak jsem odjela na závody do Švýcarska na OPA Cup, kde jsem absolvovala předzávodní trénink, večer před závodem jsem se cítila divně a v den závodu jsem byla regulérně nemocná. Jsem ráda, že jsem to nelámala přes koleno, kdybych nastoupila, nevím, jestli bych tady startovala.“

Co jste po návratu do stopy stihla?

„Jelikož podmínky na Šumavě nejsou úplně ideální, tak jsme s taťkou odjeli na víkend sem, abych potrénovala v tratích, což bylo super. Příprava byla hodně poznamenaná, ale přineslo mi to poučení, co příště udělat jinak. Po Novém roce bylo z mého okolí nemocných sedmdesát procent, postihlo to i mě. Na druhou stranu, nějaké rychlé tréninky jsem stihla. Ideální to není, vím, že mám navíc, než v jaké formě jsem. Ale pro výsledek tohoto víkendu jsem udělala maximum.“

Co vám první start ve Světovém poháru může dát?

„Tím, že jsem tu proto, abych sbírala zkušenosti, soustředím se primárně na sebe, ale koukám třeba i na to, co dělají ti nejlepší. I při rozjetí je to diametrální rozdíl, junioři a senioři, je to úplně něco jiného. To je vidět na první pohled. To už jsem měla možnost vidět třeba na olympiádě, tak to pro mě není takový šok. Člověk má možnost vidět nejrychlejší na světě, v reálu jsou ještě rychlejší než v televizi. Je to v technice, dynamice, bude to vidět i ve stíhačce, co se týče chování ve startovním poli. Mají obrovské zkušenosti, jsem ráda, že mám možnost být u toho.“

V Novém Městě na Moravě už jste v juniorské kategorii vyhrála spoustu závodů, sedí vám to tu?

„Areál mám docela ráda, je to parádní prostředí. Jediné, co nemám ráda, je novoměstské počasí, je mlha jak z Rákosníčka, že by se dala krájet. To není má oblíbená podmínka, ale na sněhové podmínky to pořadatelé zvládli perfektně. Trať je tu specifická, nemám úplně ráda dlouhý stadion, který mě oba dny čeká čtyřikrát, z toho úplně nadšená nejsem. Nemám to tak, že bych to někde měla, nebo neměla ráda. Já se takhle nevyhrazuju. Nové Město ale patří k oblíbenějším místům.“