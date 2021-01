Novák doběhl ve Falunu patnáctý jen kousek za vítězem, Razýmová osmnáctá

Novák se ve slunečném, ale mrazivém počasí udržel v početné vedoucí skupině a cílem proběhl se ztrátou necelých jedenácti sekund na Bolšunova. Čtyřiadvacetiletý český reprezentant zaznamenal druhý nejlepší výsledek v distančním závodě po předloňské 14. příčce na volné patnáctce právě ve Falunu. V této sezoně je jeho maximem deváté místo v novoročním sprintu ve Val Müstair.

Novákovi vyhovovalo tempo vedoucí skupiny. „Náročné to ale bylo v tom, že jsme jeli ve velké skupině, takže jsem občas někde zůstal stát zablokovaný a mohl jen čekat, než se zase rozjedeme,“ uvedl v tiskové zprávě svazu. V teplotách klesajících až na minus 12 stupňů Celsia byl sníh zmrzlý a rychlý. „Proto byly dnes hodně bláznivé sjezdy. Stopa naopak byla docela mělká, takže z ní lyže občas vyletěla ven. Proto tam bylo i dost pádů,“ popisoval Novák.

Litoval, že závěr nezajel lépe. „Před ním jsem se v kopci zavařil. Ale celkově jsem s 15. místem i se ztrátou spokojen,“ dodal Novák. Ve švédském středisku nezasáhl do pátečního závodu na 15 km volně, protože kvůli administrativním komplikacím na letišti spojeným s opatřeními proti covidu-19 dorazil do Falunu až večer před závodem.

Bolšunov sice kolem desátého kilometru spolu s několika dalšími soupeři upadl, ale ztrátu smazal a v závěru za sebou nechal čtveřici norských lyžařů. Osmým triumfem v sezoně si vítěz Tour de Ski ještě více upevnil suverénní náskok v čele Světového poháru. Ve Falunu vyhrál i v pátek.

V ženském závodě se Razýmová neudržela ve vedoucí skupině a od prvního kola se pohybovala na rozhraní druhé a třetí desítky. Na vítěznou Svahnovou ztratila přes 38 sekund.

Tempo se od začátku snažila diktovat Johaugová, která v pátek poprvé po téměř pěti letech nevyhrála distanční závod volnou technikou. Norská hvězda ale nedokázala soupeřkám ujet a ve finiši nestačila. Vedle Svahnové ji předjela i Ruska Julia Stupaková a jen s vypětím všech sil uhájila Johaugová třetí místo před dotírající Němkou Katharinou Hennigovou. I tak to pro ni bylo nejhorší umístění v distančním závodě od loňské Tour de Ski, kde rovněž při klasické desítce s hromadným startem skončila čtvrtá.

Muži - 15 km klasicky s hromadným startem

1. Bolšunov (Rus.) 35:16,3, 2. Klaebo, 3. Golberg oba -0,4, 4. Iversen -4,0, 5. Röthe (všichni Nor.) -4,3, 6. De Fabiani (It.) -4,9, 7. Usťugov -5,9, 8. Semikov -6,4, 9. Jakimuškin (všichni Rus.) -6,6, 10. Burman (Švéd.) -6,7, ...15. Novák -10,7, 44. Bešťák -1:11,1, Fellner (všichni ČR) nedokončil.

Průběžné pořadí SP (po 20 z 28 závodů): 1. Bolšunov 1613, 2. Jakimuškin 774, 3. Manificat (Fr.) 588, 4. Melničenko 586, 5. Bělov 586, 6. Spicov (všichni Rus.) 567, ...38. Novák 121, 80. Šeller 24, 101. Pechoušek 10, 104. Černý 10, 107. Kalivoda 8, 120. Fellner 5, 121. Knop (všichni ČR) 5.

Ženy - 10 km klasicky s hromadným startem

1. Svahnová (Švéd.) 25:57,1, 2. Stupaková (Rus.) -0,4, 3. Johaugová (Nor.) -0,9, 4. Hennigová (Něm.) -1,1, 5. Kirpičenková (Rus.) -1,5, 6. Fossesholmová (Nor.) -7,7, 7. Digginsová (USA) -8,3, 8. H. Wengová (Nor.) -8,8, 9. Karlssonová -9,6, 10. Anderssonová (obě Švéd.) -12,9, ...18. Razýmová -38,2, 41. Hynčicová (obě ČR) -1:47,9.

Průběžné pořadí SP (po 21 z 28 závodů): 1. Digginsová 1142, 2. Stupaková 904, 3. Brennanová (USA) 867, 4. Anderssonová 861, 5. Sorinová 780, 6. Něprjajevová (obě Rus.) 727, ...17. Razýmová 352, 42. Janatová 92, 48. Beranová 53, 71. Hynčicová 20, 84. Nováková (všechny ČR) 12.