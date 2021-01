Letící Razýmovou překvapilo deváté místo: Je tu nejtěžší možná konkurence

Jasně nejhodnotnější výsledek zimy má za sebou běžkařka Kateřina Razýmová. V závodě na 10 kilometrů bruslením SP ve švédském Falunu skončila devátá, od začátku sezony se tak popáté dostala do elitní desítky. Tentokrát však poprvé čelila elitní konkurenci v čele s Norkami.

Po povedeném závěru Tour de Ski vyšel Razýmové i vstup do závodního víkendu Světového poháru ve Falunu. Na desítce volně s intervalovým startem si dojela pro deváté místo.

Ve sluncem zalitém areálu tentokrát neburácely davy desetitisíců fanoušků, slyšet naopak bylo každé zabodnutí hole, každý skluz lyže na tvrdém, zmrzlém podkladu, o který se postaral mráz atakující hranici deseti stupňů pod nulou.

V těchto podmínkách se Kateřina Razýmová vydala na trať s číslem 51. Od prvních mezičasů bylo jasné, že bude bojovat o fantastické umístění, byť některé favoritky startovaly až po ní. Ve čtvrtině závodu byla desátá, před polovinou závodu osmá, v tu chvíli ji ale od šestého místa nedělila ani vteřina. Po 7,7 km se pohybovala na hranici elitní desítky. V posledních kilometrech se dokázala opět posunout vzhůru a dojela si pro deváté místo se ztrátou 1:01,2 minuty na vítězku.

„Jsem moc spokojená. A také trochu překvapená, protože je tu nejtěžší možná konkurence a trochu jsem nevěděla, co mohu čekat. Ale jelo se mi velice dobře. Obtížné pro mě byly sjezdy, které byly plné ploten a nebylo si ani možné zapamatovat ideální průjezd, protože jsme jely tři různé okruhy,“ vyprávěla v cíli s úsměvem Razýmová.

V sezoně už byla desátá na bruslařské desítce v Davosu, do top ten se také dostala v etapách Tour de Ski v Toblachu (devátá ve stíhačce na 10 km klasicky) a při výšlapu na Alpe Cermis, kde se šestým nejrychlejším časem posunula do celkové desítky prestižního seriálu. V Davosu ale na startu chyběly Švédky i Norky a na Tour scházel norský tým. Tentokrát jela Razýmová proti špičkové konkurenci.

„Pokud by se mi zítra povedlo na tenhle výsledek navázat, nebo ho dokonce vylepšit, bylo by to fantastické,“ plánuje navíc před sobotní desítkou klasicky s hromadným startem.

Povedený závod má za sebou také Petra Hynčicová, která se dlouho rvala o bodované příčky. Ještě v polovině závodu se pohybovala v elitní třicítce, pak na ni ale jen těsně nedosáhla. V konečném pořadí jí patří 32. místo se ztrátou 2:06,5, jen vteřinu za bodovaným umístěním.

„Umístění je super. I když mě trošičku mrzí, že to do třicítky nevyšlo. Vlastně pro mě bylo neskutečné, že jsem startovala za Rakušankou Stadloberovou a celou dobu jsem se s ní udržela v kontaktu, protože ona umí jezdit do desítky. A jsem moc ráda, že se mi v závěru ještě podařilo zrychlit,“ vyprávěla Hynčicová.

Vyhrála šampionka Tour de Ski Jessie Digginsová, která připravila Norce Therese Johaugové první porážku v sezoně v distančním závodě.

V mužském závodě na 15 kilometrů bruslením vyhrál Rus Alexandr Bolšunov. Nejlepší Čech Michal Novák nestartoval, protože kvůli komplikacím spojených s opatřením proti koronaviru dorazil na místo až večer před závodem.

Světový pohár ve Falunu

15 km bruslením mužů: 1. Bolšunov 32:33,3, 2. Krüger +1,8, 3. Roethe (Nor.) +23,9 … 53. BEŠŤÁK +3:18,5, 60. FELLNER +3:39,8, 69. KALIVODA +4:37,4.

10 km volně s intervalovým startem žen: 1. Digginsová (USA) 23:35,9, 2. Johaugová (Nor.) +2,1, 3. Anderssonová (Švéd.) +14,6 … 9. RAZÝMOVÁ 1:01,2, 32. HYNČICOVÁ 2:06,5, 49. NOVÁKOVÁ +2:38,0.