Tour de Ski: Klaebo zvýšil náskok, Fellnerovy první body a Novákův propad

Klaebo měl v závěru závodu nejvíce sil ze čtyřčlenné vedoucí skupiny, jež se vytvořila zhruba čtyři kilometry před cílem. Vítěz úvodního sprintu z Lenzerheide vyhrál o 3,4 sekundy před obhájcem prvenství v Tour Alexandrem Bolšunovem z Ruska, na dalších místech skončili Nor Sjur Röthe a Andrew Musgrave.

Fellner dojel do cíle s odstupem 53,7 sekundy a ve 28 letech zaznamenal nejlepší výsledek v kariéře. Dvaapadesátý byl Petr Knop. Až šest míst za ním skončil Novák, jenž startoval jako osmnáctý muž průběžného pořadí.

V první třetině závodu se držel s nejlepšími v hlavní skupině, ale pak se propadl do šesté desítky, z které se mu už po zrychlení tempa dostat nepodařilo. V pořadí Tour si Novák pohoršil na 33. pozici, Fellner je čtyřicátý.

Klaebo vede po polovině zkráceného miniseriálu o 45 sekund před krajanem Paalem Golbergerm, Bolšunov je s odstupem dalších dvou sekund třetí.

Ženy pojedou volnou desítku od 15:25.

SP a Tour de Ski v běhu na lyžích v Oberstdorfu (Německo) - závody s hromadným startem volně:

Muži - 15 km: Klaebo (Nor.) 32:26,4, 2. Bolšunov (Rus.) -3,4, 3. Röthe (Nor.) -4,0, 4. Musgrave (Brit.) -5,6, 5. De Fabiani (It.), 6. Halfvarsson (Švéd.) oba -23,6, 7. Parisse -25,1, 8. Lapalus (oba Fr.) -27,8, 9. Golberg (Nor.) -30,8, 10. Jakimuškin (Rus.) -35,2, ...26. Fellner -53,7, 52. Knop -1:28,5, 58. Novák (všichni ČR) -1:49,7.

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 3 z 6 etap): 1. Klaebo 1:09:28, 2. Golberg -45, 3. Bolšunov -47, 4. Niskanen (Fin.) -1:19, 5. Jakimuškin -1:40, 6. Valnes (Nor.) -1:53, ...33. Novák -4:00, 41. Fellner -4:11, 65. Knop -6:23.

Průběžné pořadí SP (po 13 z 32 závodů): 1. Klaebo 631 b., 2. Bolšunov 388, 3. Jouve (Fr.) 343, 4. Usťugov (Rus.) 315, 5. Valnes 311, 6. Terentěv (Rus.) 276, ...15. Novák 176, 64. Černý 29, 68. Šeller 24, 80. Pechoušek 16, 101. Kalivoda 7, 106. Fellner (všichni ČR) 5.

15:25 ženy 10 km.