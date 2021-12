Tour de Ski: Zmrtvýchvstání Hynčicové, Fellnerovy první body a Novákův propad

Závod žen na 10 km volně vyhrála Američanka Jessie Digginsová. Obhájkyně celkového triumfu porazila v závěrečném finiši Švédku Fridu Karlssonovou a ujala se vedení v Tour. Na 28. místě bodovala Petra Hynčicová, Kateřina Janatová dojela na 39. příčce.

Klaebo měl v závěru závodu nejvíce sil ze čtyřčlenné vedoucí skupiny, jež se vytvořila zhruba čtyři kilometry před cílem. Vítěz úvodního sprintu z Lenzerheide vyhrál o 3,4 sekundy před obhájcem prvenství v Tour Alexandrem Bolšunovem z Ruska, na dalších místech skončili Nor Sjur Röthe a Andrew Musgrave.

Fellner dojel do cíle s odstupem 53,7 sekundy a ve 28 letech zaznamenal nejlepší výsledek v kariéře. V úvodu se musel vypořádat s kolizí, ale paradoxně mu to pomohlo.

„Šel jsem do závodu s tím, že budu riskovat a pokusím se dostat co nejvíce dopředu, ale hned v prvním kopci se mi to zkomplikovalo, protože mi ukopli hůl. Takže jsem pak byl na konci balíku. Naštěstí jsem poměrně rychle dostal rezervní hůl a dá se říct, že mě to zdravě naštvalo, a snažil jsem se ztrátu rychle stáhnout zpátky,“ líčil v tiskové zprávě českého svazu.

„Pak už šlo všechno poměrně hladce, až mě to samotného překvapilo. Do sezony jsem vstupoval s vědomím, že mám na to, abych body získával. Je to povzbuzení,“ dodal.

Dvaapadesátý byl Petr Knop. Až šest míst za ním skončil Novák, jenž startoval jako osmnáctý muž průběžného pořadí. V první třetině závodu se držel s nejlepšími v hlavní skupině, ale ve druhém kole se po ztrátě hůlky propadl do šesté desítky, z které se mu už po zrychlení tempa dostat nepodařilo. V pořadí Tour si Novák pohoršil na 33. pozici, Fellner je jednačtyřicátý.

Češky se pohybovaly během závodu na hraně třicítky, na body nakonec ale dosáhla jen Hynčicová, která na vítězku ztratila 51,9 sekundy. Janatová dojela do cíle s odstupem 1:04,3 a v průběžném pořadí Tour figuruje na 27. místě. Hynčicová, která nabrala velké manko ve druhé etapě, je v hodnocení seriálu na 61. příčce.

„Pro mě je to velké povzbuzení. Klidně můžu říct zmrtvýchvstání. Přitom ještě ráno jsem měla střevní problémy a přemýšlela jsem, jestli do závodu vůbec nastoupím. Ale nerada něco vzdávám, tak jsem si řekla, že to zkusím a uvidím, jak to půjde,“ uvedla v tiskové zprávě Hynčicová, která poprvé v kariéře bodovala v distančním závodu SP.

„Trochu jsem znervózněla až v momentě, kdy na mě při průjezdu do třetího kola volali, že jedu okolo 30. místa. V tu chvíli jsem si řekla, že musím na trati nechat úplně všechno a využít ty skvělé lyže, za které moc děkuji servisu. Mám z toho výsledku obrovskou radost!“ řekla.

Klaebo vede po polovině zkráceného miniseriálu o 45 sekund před krajanem Paalem Golbergerm, Bolšunov je s odstupem dalších dvou sekund třetí. Vynikající sprinterka Digginsová vystřídala v čele pořadí vítězku středeční klasické desítky Kerttu Niskanenovou, která dnes dojela až na 22. místě se ztrátou 41,4 sekundy. V pořadí Tour je nyní druhá o 13 sekund.

V sobotu jsou v Oberstdorfu na programu sprinty klasicky.

SP a Tour de Ski v běhu na lyžích v Oberstdorfu (Německo) - závody s hromadným startem volně:

Muži - 15 km: Klaebo (Nor.) 32:26,4, 2. Bolšunov (Rus.) -3,4, 3. Röthe (Nor.) -4,0, 4. Musgrave (Brit.) -5,6, 5. De Fabiani (It.), 6. Halfvarsson (Švéd.) oba -23,6, 7. Parisse -25,1, 8. Lapalus (oba Fr.) -27,8, 9. Golberg (Nor.) -30,8, 10. Jakimuškin (Rus.) -35,2, ...26. Fellner -53,7, 52. Knop -1:28,5, 58. Novák (všichni ČR) -1:49,7.

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 3 z 6 etap): 1. Klaebo 1:09:28, 2. Golberg -45, 3. Bolšunov -47, 4. Niskanen (Fin.) -1:19, 5. Jakimuškin -1:40, 6. Valnes (Nor.) -1:53, ...33. Novák -4:00, 41. Fellner -4:11, 65. Knop -6:23.

Průběžné pořadí SP (po 13 z 32 závodů): 1. Klaebo 631 b., 2. Bolšunov 388, 3. Jouve (Fr.) 343, 4. Usťugov (Rus.) 315, 5. Valnes 311, 6. Terentěv (Rus.) 276, ...15. Novák 176, 64. Černý 29, 68. Šeller 24, 80. Pechoušek 16, 101. Kalivoda 7, 106. Fellner (všichni ČR) 5.

Ženy - 10 km: 1. Digginsová (USA) 21:30,8, 2. Karlssonová (Švéd.) -0,5, 3. Sorinová (Rus.) -0,8, 4. Anderssonová (Švéd.) -1,2, 5. H. Wengová (Nor.) -2,6, 6. Hennigová (Něm.) -3,5, 7. Stadloberová (Rak.) -4,6, 8. Něprjajevová -8,0, 9. Claudelová (Fr.) -12,1, 10. Kalvaaová (Nor.) -18,5, ...28. Hynčicová -51,9, 39. Janatová (obě ČR) -1:04,3.

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 3 z 6 etap): 1. Digginsová 51:44, 2. Niskanenová (Fin.) -13, 3. Něprjajevová -14, 4. Anderssonová -21, 5. Sorinová -43, 6. Pärmäkoskiová (Fin.) -44, ...27. Janatová -2:33, 61. Hynčicová -5:15.

Průběžné pořadí SP (po 13 z 32 závodů): 1. Karlssonová 483, 2. Dahlqvistová (Švéd.) 464, 3. Digginsová 444, 4. Johaugová (Nor.) 375, 5. Brennanová (USA) 328, 6. Lampičová (Slovin.) 306, ...46. Janatová 56, 75. Beranová 13, 90. Hynčicová 5, 98. Nováková (všechny ČR) 2.