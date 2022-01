Novák byl ve Val di Fiemme 29., Janatová 35. Vyhráli lídři Tour de Ski

Běžec na lyžích Michal Novák obsadil 29. místo na 15 km klasicky s hromadným startem a jako jediný z českých reprezentantů ve Val di Fiemme bodoval do Světového poháru. V italském středisku zvítězili lídři Tour de Ski Nor Johannes Hösflot Klaebo a Ruska Natalja Něprjajevová a před závěrečnou šestou etapou míří za triumfem.

Pětatřicáté místo obsadili shodně Adam Fellner a Kateřina Janatová v závodu žen na 10 kilometrů. Petr Knop doběhl 55., zatímco Petra Hynčicová ze závodu po pěti kilometrech odstoupila a skončila i v Tour. "Už v Oberstdorfu Petru trápily střevní problémy. Dnes jí opět bylo špatně, neměla sílu a nemohla pokračovat," vysvětlil trenér žen Jan Franc v tiskové zprávě.

Novák, jenž se v novoročním sprintu blýskl účastí v semifinále a desátým místem, se v polovině závodu držel na dvacáté pozici. Ve druhé půlce se ale o deset míst propadl a bojoval alespoň o pár bodů do hodnocení SP. V pořadí Tour de Ski je pětadvacátý.

Klaebo vyhrál čtvrtý závod z odjetých pěti dílů a útočí na druhý celkový triumf v Tour de Ski po roce 2019. V klasice tentokrát dokázal porazit i Fina Iiva Niskanena. Do finále s výběhem na sjezdovku půjde s náskokem dvou minut před obhájcem prvenství z předchozích dvou ročníků Alexandrem Bolšunovem z Ruska. "Není to můj nejoblíbenější závod, ale udělám, co bude v mých silách," řekl Nor.

Janatová se za bodovanou třicítkou pohybovala od začátku a cílem proběhla s odstupem 2:37 minuty za vítězkou. "S klasikou jsem spokojená, protože je v mém případě slabší, takže umístění kolem 35. místa je pro mě dobré,“ řekla Janatová, které v pořadí Tour de Ski patří 27. pozice.

Něprjajevová navázala na novoroční výhru ve sprintu v Oberstdorfu, zvítězila před Norkou Heidi Wengovou a Finkou Kerttu Niskanenovou. V čele Tour de Ski má ruská lyžařka náskok 1:12 minuty před Švédkou Ebbou Andersonovou. "Dám do stoupání všechno, abych vedení udržela," řekla Ruska prostřednictvím tlumočníka v přenosu televizní stanice Eurosport.

V úterý Tour de Ski vyvrcholí tradičním desetikilometrovým výběhem volně s hromadným startem do sjezdovky na horu Alpe Cermis.