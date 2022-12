První finále od Neumannové! Z Beranové roste hvězda: Pocity? Je mi hrozná zima

Navzdory parádní jízdě biatlonistů v pátečním sprintu není nejlepší český výsledek dne z Hochfilzenu. Běžci na lyžích pokračovali v povedeném startu do zimy a Tereza Beranová ho ozdobila šestým místem v klasickém sprintu Světového poháru v norském Beistostölenu. Poprvé od dob Kateřiny Neumannové se tak česká běžkyně dostala do finále. Michal Novák přidal desáté místo.

Až do rozlučkové sezony legendární Kateřiny Neumannové je třeba zapátrat při hledání srovnatelného výsledku české běžkyně na lyžích ve sprintu. Neumannová skončila šestá v Lahti v roce 2007. Po dlouhých patnácti letech ji napodobila čtyřiadvacetiletá Tereza Beranová.

„Trvalo to, ale jsme tam. Musíme jet furt dál,“ hlásila. „Nemám nějaké specifické pocity. Je mi hrozná zima, už v životě nechci jet závody tady v Norsku!“

Roste z ní sprinterská hvězda. Ukazovala se už v minulých zimách, ale až teď je to teprve jízda. Už v úvodním sprintu zimy v Ruce scházelo do finále jediné místo. Přišla o něj v semifinálovém foto finiši o tři setiny sekundy, když ji zezadu překvapila Norka Skistadová.

V pátek postoupila z kvalifikace klidným jedenáctým časem a suverénně vyhrála i čtvrtfinále. V semifinále si tentokrát finiš pohlídala a časem jako tzv. lucky loser postoupila do prvního finále Světového poháru. „Já myslela, že ani nepostoupím, cítila jsem se dost vysáple,“ líčila.

Poprvé v kariéře si po kvalifikaci, čtvrtfinálové a semifinálové jízdě zkusila finálový start o všechno. Síly jí ale došly a dojela šestá. „Už toho bylo na mně hrozně moc, ještě nás čeká hodně práce. Věřím, že si odpočinu a nastoupím v plné síle a pojedu zase do finále!“ hlásila Beranová.

Povedený den má za sebou i Michal Novák. Z kvalifikace sice prolezl až z devětadvacátého místa, v rozjížďkách se ale prokousal do semifinále a celkově skončil desátý. „Desáté místo ve finále, to je skvělé, kór když jsem měl štěstí v kvalifikaci,“ hodnotil Novák.

Od začátku sezony drží konstantní výkonnost, sbírá body ve sprintech i v distančních závodech a v celkovém pořadí Světového poháru už se posunul na osmé místo. Zatímco Novák se v Beitostölenu chystá na sobotní desítku klasicky, o startu Beranové se teprve rozhodne.

SP v běhu na lyžích v Beitostölenu (Norsko) - sprint klasicky:

Muži: 1. Jouve (Fr.) 2:36,37, 2. Mocellini (It.) -0,30, 3. Halfvarssoon (Švéd.) -0,51, 4. Golberg (Nor.) -0,90, 5. Mäki (Fin.) -1,24, 6. Chavanat (Fr.) -8,44, ...10. Novák - vyřazen v semifinále, 22. Šeller, 26. Černý (oba ČR) - vyřazeni ve čtvrtfinále.

Průběžné pořadí SP (po 7 z 32 závodů): 1. Golberg 656 b., 2. Klaebo (Nor.) 430, 3. Pellegrino (It.) 398, 4. Nyenget (Nor.) 346, 5. Poromaa (Švéd.) 313, 6. Valnes (Nor.) 321, ...8. Novák 301, 41. Černý 110, 74. Šeller 56, 117. Fellner (ČR) 9.

Ženy: 1. Fähndrichová (Švýc.) 2:57,31, 2. L. U. Wengová (Nor.) -0,93, 3. Matintalová (Fin.) -1,42, 4. T. U. Wengová -3,27, 5. Skistadová (obě Nor.) -7,98, 6. Beranová -9,15, ...27. Antošová - vyřazena ve čtvrtfinále, 36. Janatová, 46. A. Nováková (všechny ČR) - vyřazeny v kvalifikaci.

Průběžné pořadí SP (po 7 z 32 závodů): 1. T. U. Wengová 618, 2. Karlssonová (Švéd.) 498, 3. Digginsová (USA) 463, 4. Dahlqvistová 436, 5. Pärmäkoskiová 410, 6. Hennigová (Něm.) 407, ...23. Beranová 180, 42. Janatová 124, 56. Antošová 72, 88. P. Nováková (ČR) 8, 96. A. Nováková 5.