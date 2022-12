Novákova evoluce: Na Tour mám ambice, soupeři mě začali registrovat

Zažil období, kdy se hledal on i reprezentační kolegové. Body ze Světového poháru se rovnaly takřka senzaci. Po konci Lukáše Bauera, Martina Koukala či Kateřiny Neumannové si nikdo v českých barvách nemohl vyskakovat. To je ale minulost. Michal Novák klepe na dveře elitních lyžařů. Zatím docela nesměle, ale na Tour de Ski pojede jako desátý muž celkové klasifikace SP.

O Vánocích se žádná veliká pauza pro klasické lyžaře nekoná. Michal Novák zlehka trénoval i na Štědrý den. Důvod? Příprava na Tour de Ski, která vypukne na Silvestra ve švýcarském středisku Val Müstair.

Jak jste zatím spokojen s tím, co v sezoně předvádíte?

„Spokojen jsem samozřejmě hodně, i když cítím, že top forma ještě nepřišla. Bodovací systém se sice změnil a boduje prvních padesát závodníků, navíc bodové rozestupy jsou menší, takže dneska za desáté místo dostanete více než loni, ale podle mě to je takhle fajn. Dává to více šancí i těm horším závodníkům.“

Změnilo se něco radikálně ve vaší přípravě, že se vám takto daří?

„Nejedná se o úplně radikální změnu, ale spíše o evoluci. Beru to tak, že i moje minulost je výhodou, protože se to všechno sčítá. Vždycky jsem hodně trénoval, takže nějaký aerobní základ mám dobrý, spoustu věcí mám zautomatizovaných. Určitě jsem si posunul neuromuskulární práh, což je nějaká otázka koordinace. Ten metabolický mám dlouhodoběji na vysoké úrovni. To je takový motor závodníka, který se zlepšuje pomalým tréninkem a intenzitou. Zároveň jsme se snažili vyšperkovat silový trénink a ještě jsem si přidával po náročném tréninku nějaké sprinty.“

Ve Světovém poháru jste před jmény jako Halfvarsson, Krueger, Iversen, Roethe nebo De Fabiani. Koukají se na vás už soupeři jinak?

„Ten pocit jsem měl už od minulé sezony, kdy se mi povedlo několik výsledků. Soupeři mě začali více vnímat. Pamatuju si, že když jsme byli na SP ve Švýcarsku, tak jsme se chystali v převlékárně na sprint a za plentou byl Sergej Usťugov, který se mnou jel v rozjížďce a slyšel jsem, že se baví o mně. Myslím, že si na mě dávají i top závodníci větší pozor, což je příjemné a motivuje mě to do další práce.“

Dalo by se říct, že mezi zahraničními závodníky máte nějaké přátele?

„Určitě se tam najde pár lidí, které bych označil za kamarády, ale nějaký hlubší přátelský vztah zatím ne, přece jen jsme hlavně soupeři z trochu jiných kultur. Nejvíc se asi bavím s lidma z amerického týmu, Švédové nebo Francouzi jsou taky v pohodě.“

Možná by to chtělo se spojit s Lucasem Chanavatem a Richardem Jouvem a ještě se posunout ve sprintech, co?

(smích) „Upřímně řečeno na to myslím, protože když se chcete někam dál posouvat, je dobré mít v tréninku nějakého borce, který je o level výš než já, ať je to na sprint nebo distanci. I když teď zrovna ve sprintu máme fakt silný tým. Rád bych se poměřil v tréninku s někým z norského áčka.“

To se asi snadno řekne, ale je vůbec reálné se takhle dostat třeba ke Klaebovi?

„Je fakt, že do norského týmu jsou dveře v podstatě zavřené, pokud se budeme bavit o nějakém kompletním kempu, ale myslím si, že absolvovat jeden trénink, když budeme třeba v Norsku, by nemusel být takový problém. Letos jsem dostal nabídku od Švédů, kteří absolvovali kemp v Planici, kde se pojede MS, ale to už jsem měl vlastní tréninkový plán. Možná do budoucna něco více podnikneme i s Američany, uvidíme.“

Davos česká sekce vynechala. Byla důvodem blížící se Tour de Ski?

„U mě osobně to tak bylo. Už jsem tuhle absenci plánoval před sezonou, abych se na Tour připravil. Zbytek reprezentace tam nejel kvůli financím. Bohužel nemůžeme objet celou sezonu SP, protože by nám prostě nevyšel budget. Proto to trenéři vymysleli tak, abychom si odpočinuli před Tour de Ski.“

Tohle je zrovna závod pro vás. Zvládáte slušně vlastně všechny disciplíny. Jaké máte ambice na Tour?

„Jsou vysoké. Nechci říkat nějaká konkrétní umístění, ale rád bych byl za top10, to je jasný. Důležitá je v takovém seriálu zejména regenerace, kterou jsem v minulosti ne vždy dobře zvládal.“

Co výstup na sjezdovku Alpe Cermis? To musí být řehole.

„Je to šílené! Líbí se mi, že v poslední době je to závod s hromadným startem, dříve se to jezdilo jako stíhačka, což nebylo tak atraktivní pro diváky. Na tom kopci nemůžete jet na maximum, nejde ani moc zrychlovat. Teda můžete to zkusit, ale za padesát metrů skončíte, protože vytuhnete.“

Ona je to ale výhoda pro lehčí typy závodníků, takže by vám to taky mohlo svědčit, ne?

„Určitě je tam výhoda pro drobnější závodníky. Jsou tam ještě mnohem lehčí borci, než jsem já, kterým to sedí, ale ti jsou až extrémně hubení. To není můj případ.“

Co směrem k MS? Co je cílem? Budete se více zaměřovat na sprint nebo distance?

„V této sezoně jsem se obecně zaměřil na sprint a desítku. Trenér u mě ale vidí potenciál i v těch více vytrvalostních závodech. Aktuálně si ale myslím, že sprint by měl být to hlavní, i když věřím, že dobře můžu dopadnout ve sprintu i v distanci. Zase je to taková ta klasická meta, top10 by byla super.“

PROGRAM TOUR DE SKI 2023