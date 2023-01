Probuzená raketa Novák. Stupně jsou už letos reálné, míní šampion Koukal

České běžecké lyžování má zase svého hrdinu ve světové špičce. Michalu Novákovi se konečně propojily dlouhodobé předpoklady s aktuální formou a vynikající zimu šperkuje i na prestižní Tour de Ski, kde byl už dvakrát v nejlepší desítce a má velkou šanci v celkovém pořadí vybojovat průlomový výsledek své kariéry. „Komentoval jsem to a je to radost a svátek,“ usmívá se Martin Koukal, světový šampion z roku 2003.

Byl velkým jménem zlaté české generace a až do minulého jara pomáhal jako trenér. Teď už se Martin Koukal dívá z povzdálí, ale i tak se tetelí nad zimním vzepětím národního týmu, jehož hvězdou je univerzál Michal Novák. Člen elitní desítky Světového poháru v úvodu Tour de Ski ve Val Müstair potěšil čtvrtým místem v bruslařském sprintu i osmou příčkou ve stíhačce. A pohybuje se podezřele blízko stupňům vítězům. „Forma tam je,“ usmívá se Koukal před další etapou, jíž je klasická desítka s individuálním startem v Oberstdorfu.

Co říkáte na Novákovy výkony?

„Má to rozjeté, aby bojoval o top ten. I když vezmu celý průběh sezony, není náhoda, že je tam, kde je. Je jeden ze stabilních lidí, jezdí velice dobře distance a podporuje to výbornými sprinty, což je pro Tour velice dobré.“

Kdo v soutěžním poli může takové univerzalitě konkurovat?

„Je tam Klaebo, pak Golberg, Pellegrino a Michal. Všichni jsou teď na Tour v top ten. V neděli tam doskákali Holund, Tönseth a Krüger, to jsou jednoznační distanční závodníci, ti ve sprintech úplně nezlobí. Půjde o to, získat na ně v druhém sprintu bonusové vteřiny. Michal jezdí výborně. Půjde o to vydržet zdravý, pokračovat. Cíl být v top ten je reálný. A když vydrží zdraví, mohl by bojovat o top ten i v celkovém svěťáku na konci zimy. Ale pro nás by spíš bylo dobré, aby se vyladila forma na mistrovství světa, top ten ve svěťáku asi není primární cíl. Rozhodně o tom můžeme přemýšlet a snít, není to úplně divoký sen.“

A co snít o stupních vítězů?

„Myslím si, že když si to sedne, je reálné, že se to může stát klidně i letos.“

A co už na Tour? Ve Val Müstair byl Novák čtvrtý ve sprintu a ve stíhačce se taky dlouho pohyboval vepředu…

„Všechno je možné, forma tam je. V neděli ve stíhačce k tomu relativně nebylo daleko. Nevím, jestli tam byla menší krize, nebo Michal nechtěl jet úplně přes