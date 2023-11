On to snad vyhraje! žasla Neumannová u jízdy Nováka. Neskutečné motory

Jako expertka České televize si Kateřina Neumannová užila Novákův stříbrný finiš v přímém přenosu. Novák, loni čtvrtý na MS v klasickém sprintu a devátý v celkovém pořadí Světového poháru, slavil svůj životní výsledek.

Jaké pro vás bylo být jako televizní expertka u toho?

„Je to samozřejmě úplně jiná práce, když člověk komentuje. Po dlouhé době jsme komentovali něco, co bylo pro české barvy s medailovým umístěním v cíli. Je to úplně jiná, radostnější práce, která člověka víc baví. O mě nejde, Michal předvedl parádní výkon, podpořený dobrými lyžemi. U hromadných startů u mužů, kde dost často jede relativně velká skupina do konce, tam to může dopadnout různě. Na mě Michal už od pátku působil, že je připravený dobře. V pátek jsem komentovala sprint, vypadl ve čtvrtfinále, ale vyzařovalo na mě tak, že připravený je. Pak je třeba, aby se sešlo trochu štěstí, dobré lyže a den D.“

Novák finiš roztrhl svým nástupem do prudkého kopce před nájezdem na stadion, kde ho předjel Nor Jenssen. Mohl podle vás i vyhrát?

„Od půlky kopce, když začali trhat zbytek, jsem si v duchu pro sebe říkala: On to snad i vyhraje! Z pohledu diváka jsme dlouho neviděli detailně sjezd, kde si vytvořil pozici. Ze záběrů z dronu jsme se jen domnívali, kde Michal je. Tam se zadělalo na tenhle skvělý výsledek. Ale on jel opravdu fantasticky to stoupání, potvrdil, že je sprinter širší světové špičky. Ty motory měl do kopce neskutečné.“

Michal Novák je velký pracant, každou sezonu hledá drobnosti, jak se zlepšit. Je tahle vlastnost pro jeho úspěch rozhodující?

„Samozřejmě tam je určité množství talentu, bez něhož to nejde. Ale Michala potkávám mnoho let, on je prototyp sportovce, který si to odpracoval. Ze závodníka druhého sledu se propracoval na závodníka absolutní světové špičky. On studoval těžkou vysokou školu, je hodně přemýšlivý, analytický. Já jsem si skoro někdy říkala, jestli jeho přemýšlívá povaha, není až moc. U takového sportu, kde se musí hodně trénovat, je někdy lepší nepřemýšlet a jenom trénovat. On je ten řešící typ všeho, což je občas i náročné na lidi okolo. On od nich vyžaduje to, jak přistupuje k sobě. Odpracoval si to krok od kroku. Je to asi taková ukázka, že když člověk hodně chce a hodně tomu dává, tak se to prostě dá tréninkem a usilovnou dlouhodobou prací zvládnout.“

Jak moc vás těší, že je český běžkař zase na výsluní?

„Je to začátek sezony. On to Michal ukázal už loni. Mohlo se to klidně povést loni, kdyby se sešlo víc lidí dohromady. Musel si rok počkat. Zároveň to není poukázka na to, že stupně vítězů budou padat pravidelně. Může se na ně zase nějakou dobu čekat. Je tam, to jsme věděli i loni, že v úzké světové špičce je. Když se povedou stupně vítězů, musí se potkat víc věcí dohromady. Že se to povedlo, mě nešokovalo, ale člověk má radost. Když je čtvrtý, pátý, je to fantastické. Ale stupně vítězů jsou něco jiného.“