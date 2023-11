Novák bojoval o první desítku, na úvod dojel 13. Ale porazil Klaeba

Testování lyží, jestli vosky neobsahují fluor. Před závodem i po závodě, to je nová realita běžeckého lyžování... • Profimedia.cz

Běžec na lyžích Michal Novák obsadil 13. místo v závodu Světového poháru na 10 km klasicky v Ruce. První distanční závod sezony ve Finsku vyhrál Nor Martin Löwström Nyenget, mezi ženami triumfovala na stejné trati švédská lyžařka Ebba Anderssonová. Nejlepší z českých reprezentantek Kateřina Janatová obsadila 21. místo, Tereza Beranová doběhla na 33. příčce.

Novák se více než polovinu závodu pohyboval na mezičasech v první desítce. V závěru se sice propadl, i tak ale překonal 17. místo z pátečního sprintu.

Za vítězným Nyengetem v cíli zaostal o 41,9 sekundy, získal ale cenný skalp Johannese Hösflota Klaeba, který byl zhruba o sekundu pomalejší o místo za ním. Hvězdný Nor, který v listopadu prodělal nákazu koronavirem, tak po třetím místě ve sprintu musel spolknout další zklamání.

O další místa na stupních vítězů za Nyengetem se podělili domácí Iivo Niskanen, který na vítěze ztratil 2,9 sekundy, a další Nor Erik Valnes. Ten zaostal o 9,7 sekundy. Adam Fellner na 49. místě nabral manko 1:23,8 minuty, třetí z Čechů na startovní listině Luděk Šeller na 72. příčce byl pomalejší o 2:18 minuty.

Anderssonová uspěla v prvním distančním závodu sezony, kterou v pátek zahájily sprinty, stejně jako vloni a připsala si šestou výhru v seriálu. Druhou Američanku Rosie Brennanovou porazila o 4,9 sekundy, třetí skončila s odstupem 9,9 sekundy její krajanka Frida Karlssonová.

Janatová navázala na páteční 28. místo ve sprintu a za vítězkou zaostala o 1:17,6 minuty. Beranová, jež byla v pátek nejlepší z Češek osmnáctá, ztratila na 33. příčce 1:49,8 minuty.

Závody SP v běhu na lyžích v Ruce (Finsko) - 10 km klasicky

Muži: 1. Nyenget (Nor.) 23:31,7, 2. Niskanen (Fin.) -2,9, 3. Valnes -9,7, 4. Golberg (oba Nor.) -10,8, 5. Musgrave (Brit.) -16,5, 6. Amundsen (Nor.) -29,0, ...13. Novák -41,9, 49. Fellner -1:23,8, 72. Šeller (všichni ČR) -2:18,0.

Průběžné pořadí SP (po 2 z 34 závodů): 1. Valnes 202, 2. Klaebo (Nor.) 152, 3. Golberg 139, 4. Amundsen 139, 5. Pellegrino (It.) 137, 6. Jouve (Fr.) 112, ...8. Novák 104, 76. Fellner 2.

Ženy: 1. Anderssonová (Švéd.) 26:46,7, 2. Brennanová (USA) -4,9, 3. Karlssonová -9,9, 4. Ilarová (obě Švéd.) -22,2, 5. Hennigová -31,6, 6. Carlová (obě Něm.) -32,7, ...21. Janatová -1:17,6, 33. Beranová (obě ČR) -1:49,8.

Průběžné pořadí SP (po 2 z 34 závodů): 1. Karlssonová 183, 2. Ribomová (Švéd.) 164, 3. Brennanová 164, 4. Sundlingová 153, 5. Svahnová (obě Švéd.) 146, 6. Hennigová 143, ...22. Janatová 66, 24. Beranová 64, 39. Antošová (ČR) 38.