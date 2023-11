Novák jako „nový Bauer“: Měl jsem to vyhrát. Využívá analytický mozek

Klasická česká disciplína je po čase zase na forhontě. Běžec na lyžích Michal Novák po letech nadějných náznaků ve finské Ruce konečně doručil závod, po němž slavil druhé místo a první české stupně vítězů od triumfu Lukáše Bauera před deseti na stejném místě. Na bruslařské dvacítce s hromadným startem Novák roztočil drama ve finiši odvážným nástupem, v cílové rovince mu vítězství vzal Nor Jan Thomas Jenssen. „Dneska jsem to měl vyhrát. Věřím, že příště to padne, hodnotil Novák.

Hlas z nejslavnější éry českého běžeckého lyžování provázel Michala Nováka jeho životním finišem. V nejtěžším kopci před nájezdem na stadion si v něm připravil vítěznou pozici.

„To je úžasné! Michal jede na bednu a řekla bych, že bedna už mu neuteče,“ hlásila olympijská šampionka Kateřina Neumannová do éteru jako expertka České televize.

Na stadionu se dopředu vyvezl Nor Jenssen a Novák už nemohl reagovat. První české stupně vítězů v běžeckém lyžování po nekonečné dekádě nebyly zlaté, ale stříbrné. O sedm desetin sekundy.

„Je to velké zadostiučinění. Samozřejmě je to obrovský úspěch. Byť jsem v cílové rovince udělal poměrně velkou chybu. Musím se z toho ponaučit do příště. Věřím, že příště to padne,“ hodnotil Novák. „Myslím, že dneska jsem to měl vyhrát. Na tom stadionu ve finiši jsem nechal toho Jenssena, aby mě tam zbytečně předskočil. To mě mrzí.“

Jsou to výmluvná slova pracovitého borce s analytickým mozkem, který v posledních letech každou sezonou zkracoval ztrátu na absolutní světovou špičku. Před dvěma lety skončil právě v Ruce ve stíhačce pátý a ze stejného místa mu o pár dní později na bruslařské patnáctce v Lillehammeru scházelo jen 3,6 sekundy ke stupňům. Na první pohled nicotný rozdíl k elitě zkracoval dlouhodobou systematickou prací s využitím svého nadprůměrného intelektu, který donedávna využíval ke studiu elektrotechnické fakulty ČVUT.

„My mu říkáme Mr. Computer, protože je strašně chytrej, v technických věcech je hodně šikovnej,“ řekl o něm jednou jeho někdejší reprezentační parťák Petr Knop.

I své ambice v akademické sféře ale Novák minimálně na čas obětoval běžeckému lyžování. Před minulou sezonou se odhodlal k bolavému testování svého těla ve snaze navýšit jeho neuromuskulární práh.

„Jedná se vlastně o nějakou svalovou únavu, koordinaci, která mě limituje, když jsem unavený. Tohle jsme se snažili navýšit, to mi způsobovalo únavu a potíže. Mému tělu to dává zabrat, je to šok. Ale věřím, že díky tomu budu líp adaptovaný na zátěž a výkonnost půjde nahoru,“ líčil tehdy.

V zimě pak zase udělal krok dopředu. Ve Světovém poháru se adaptoval na špičce a po sezoně mu patřilo cenné deváté místo celkového pořadí. Na mistrovství světa v Planici senzačně bojoval o medaili v klasickém sprintu, skončil čtvrtý. Před letošní sezonou se zase se svým norským osobním koučem zaměřil na technické detaily ve snaze zlepšit svou rovnováhu ve stopě a tím posunout efektivitu své jízdy.

„Balanc hodě závisí na tom, aby člověk zůstal v horní polovině těla ve svislé poloze. Prostě, aby v horní půli těla nedocházelo k nějakým úplně kolísavým pohybům dopředu, dozadu, do strany. Díky tomu jsem zlepšil balanc,“ vysvětloval Novák před sezonou pro zimní speciál Sport Magazín Plus.

Ve finské Ruce si na úvod sezony Světového poháru ověřil, že je na dobré cestě. V pátek v klasickém sprintu postoupil do čtvrtfinálových rozjížděk, dál se nedostal.

„Ale vyzařovalo na mě, že je dobře připravený,“ komentovala to Neumannová.

V sobotu předvedl Novák kvalitní výkon na klasické desítce, porazil trápícího se fenoména Johannese Klaeba a zůstal jen 1,6 sekundy od top ten. A v neděli ukázal všechno, co v něm je. Pro české běžecké lyžování jeho stříbro položilo úlevnou náplast po desetiletí, v němž se klasická národní disciplína na několik let propadla do výsledkové nicoty. Ačkoli poslední sezony už vyjadřovaly naději díky Kateřině Razýmové, Novákovi, univerzální Kateřině Janatové, či ostré sprinterce Kateřině Beranové.

„Pro české lyžování je to určitě velký úspěch, pozdvižení a ukázka toho, že když se spojí tým dohromady a jsme trpěliví, tak to jde, a že to ještě půjde i v budoucnu,“ řekl Novák.

Svůj zatím životní závod zvládnul téměř dokonale. Na trati umně hospodařil s energií a pohyboval se pořád blízko čela závodu. Hlídal si nástupy soupeřů a chystal se na finiš.

„Snažil jsem se šetřit síly ve skupině, jet uvolněnou jízdu a užívat si to lyžování, přestože byla šílená zima. Kór ze sjezdu jsem mrznul, i teď jsem zmrzlý,“ líčil Novák. „Pak jsem si říkal, kdy Norové konečně zrychlí, a nic se nestalo. Pouze v posledním okruhu zvyšoval tempo Andrew Musgrave, ale dalo se to v pohodě viset.“

V prudkém stoupání před stadionem Novák zaútočil a v poli nebyl nikdo schopný reakce, kromě Nora Jenssena.

„Cítil jsem se na to fakt dobře, že si chci finiš vychutnat. Podařilo se to, byť na stadionu před cílem jsem to zbytečně moc pustil,“ zmínil Novák, kterému k perfektnímu závodu scházel jen prohraný finiš o vítězství. „Ve finiši jsem to neudělal úplně stoprocentně. Desítku si dát nemůžu, je to za mě tak devítka. A lyže jsou devět až deset. Je to týmová práce a dneska se to téměř všechno sešlo na téměř sto procent.“

Novák hned v úvodní víkend zimy naplnil velká očekávání, která byla v zákulisí s jeho jménem spojovaná.

„Už jsem říkal loni, že když se všechno sejde, stupně vítězů můžou klapnout. Jsem přesvědčený, že je jeden z lidí, kteří na to reálně mají. Když se všechno sejde v den D, tak ty stupně vítězů můžou klapnout,“ předvídal světový šampion Martin Koukal v týdnu na oslavách 120 let českého lyžování. „A vítězství? On by ani letos nemusel, stačilo by příští sezonu na mistrovství světa. To je lepší, mám to z vlastní zkušenosti…“

Světový šampionát v Trondheimu se však koná až koncem zimy 2025. Michal Novák do možná životní části své kariéry právě vstoupil. A chce co nejrychleji své premiérové vítězství, stejně jako návrat běžeckého lyžování na vrchol pozornosti české veřejnosti, jak tomu bylo desítky let v minulosti.

„To je otázka i na lidi, jestli si to myslí,“ prohodil směrem ke svým vítězným vyhlídkám. „Jestli jo, ať sledují běžecké lyžování, Michala Nováka, a ať fandí. Pak se to povede. Všude, kam se podíváte, je teď běžecké lyžování. Věřím tomu.“