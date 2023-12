Novák odstoupil z Tour de Ski, po nemoci dá přednost tréninku

Sedmadvacetiletý Novák vstupoval do prestižního seriálu s cílem absolvovat po prodělané chřipce alespoň první tři závody v Toblachu. Nakonec v italském středisku zasáhl pouze do sobotního sprintu, v němž nepostoupil z kvalifikace. Poté co obsadil 38. místo, rozhodl se, že na Tour pokračovat nebude.

„Michal byl před začátkem Tour de Ski už zdravý. Následkem nemoci prodělané po Světovém poháru v Trondheimu byl před odjezdem na Tour samozřejmě omezen v tréninku, ale s ohledem na to, že cílíme na celkové pořadí v seriálu Světového poháru, jsme se společně rozhodli, že start na Tour zkusí,“ řekl Kaliba.

„Po prvním závodě i s ohledem na Michalovy pocity a po konzultaci s lékařským týmem a trenéry Michal v Tour pokračovat nebude. V Toblachu zůstane dál a bude se tam individuálně připravovat na další část sezony,“ doplnil Kaliba.

Karlovarský rodák Novák měl výborný vstup do sezony. Ve finské Ruce vybojoval druhé místo v závodu na 20 kilometrů s hromadným startem a doběhl devátý na 10 kilometrů volnou technikou v Gällivare. Na Tour de Ski měl obhajovat jedenácté místo.

Jedinými českými účastníky na Tour de Ski zůstali Adam Fellner a Kateřina Janatová. Seriál pokračuje dnes od 12:15 závody na 10 km klasicky.