V 19 letech zabrzdil esa Pardubic. Strašně jsem si to přál, zářil talent Motoru
Bezmála 32 let trvalo, než se další Mařík dočkal debutu na pardubickém ledě. Na otce Michala ve čtvrtek v budějovickém dresu navázal devatenáctiletý brankář Matyáš Mařík. Za 27 minut vytáhl osm zákroků, zkrotil i nebezpečné přečíslení Romana Červenky s Lukášem Sedlákem. „Věděli jsme, že má první zápas,“ přiznala druhá z pardubických hvězd. Mladík si křikl o větší příležitost v kleci Motoru.
Jaké je pro devatenáctiletého brankáře debutovat zrovna na hřišti věhlasných Pardubic?
„Připravoval jsem se na tuhle možnost, ale úplně obrovská nervozita nebyla. Do konce života si budu pamatovat první zákrok. Když jsem šel na led, kluci mě podporovali a říkali, ať hraju, jak umím. Samozřejmě za mnou přišel i trenér gólmanů Standa Hrubec, ať si zápas užiju.“
Premiéru jste si odbyl na stejném místě jako otec Michal, který tehdy dostal jeden gól v dresu Plzně.
„Věděl jsem to, s tátou jsme se o tom bavili. Zrovna mi říkal, než jsme do Pardubic jeli, že na jejich ledě debutoval. A že by bylo hezké, kdyby se mi to taky povedlo. Je to skvělý pocit, ale prohráli jsme. Že jsem nedostal gól, není hlavní. Musíme se hlavně poučit z naší série porážek.“
Jakou reakci od táty čekáte?
„Bude šťastnej. Určitě mě zajímá, co mi řekne, zavoláme si. Z jeho kariéry mám jen nějaké malé mžiky z doby, kdy hrál ještě v Německu.“
Když se vrátíme k zápasu, musí být přece něco nevšedního, když na vás najíždí jména jako Roman Červenka a Lukáš Sedlák. Nebo se pletu?
„Snažím se vypnout hlavu a chytat. Moc neřeším, co jde na branku. Jsem prostě rád za každý zákrok, který jsem mohl mít.“
Snažil jste se za stavu 1:5 hlavně ukázat trenérům?
„Samozřejmě to byl zápas, který nevypadal, že bychom v něm byli blízko obratu. Pro to ale člověk hraje hokej – snaží se nedostat gól. My jsme pak vstřelili jeden…“
Napadlo by vás v srpnu během prvního přátelského utkání proti prvoligovému Táboru, že si ještě letos zachytáte extraligu?
„Strašně jsem si to přál. Absolvoval jsem s áčkem celou přípravu, člověk tím směrem míří a dělá všechno pro to, aby se tak stalo. S áčkem chodím na tréninky každý den, spolupracujeme s trenérem Hrubcem, děláme věci, které mi nejdou, zlepšujeme ty, které naopak ano. Soustředíme se zejména na chyby.“
A komunikaci? V Pardubicích vás bylo slyšet do poslední řady.
„To je důležitý aspekt hry, bez ní by to nešlo. Všichni trenéři na komunikaci apelujou, takže jsem se ji snažil hned od začátku aplikovat do hry.“
Jak v kabině berete aktuální šňůru čtyř pádů v řadě?
„Když se vyhrává, je určitě lepší nálada, ale my se jen snažíme vrátit se zpět do naší formy. Okolní věci neřešíme. Možná by chtělo, abychom byli na ledě víc draví.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|15
|10
|2
|1
|2
|49:31
|35
|2
Pardubice
|17
|8
|2
|1
|6
|51:40
|29
|3
Brno
|16
|9
|0
|2
|5
|43:42
|29
|4
Plzeň
|15
|8
|1
|2
|4
|33:25
|28
|5
Olomouc
|16
|9
|0
|1
|6
|40:40
|28
|6
Č. Budějovice
|17
|9
|0
|0
|8
|50:42
|27
|7
Vítkovice
|16
|6
|3
|2
|5
|50:43
|26
|8
Liberec
|16
|8
|0
|1
|7
|37:36
|25
|9
Mountfield
|15
|5
|4
|0
|6
|38:34
|23
|10
Sparta
|17
|6
|2
|0
|9
|48:46
|22
|11
K. Vary
|16
|7
|0
|1
|8
|35:39
|22
|12
M. Boleslav
|16
|5
|1
|1
|9
|31:41
|18
|13
Kladno
|16
|4
|1
|3
|8
|33:46
|17
|14
Litvínov
|16
|2
|0
|1
|13
|24:57
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž