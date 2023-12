Novák odstoupil z Tour de Ski, radši bude trénovat. Druhá etapa pro Finy

Sedmadvacetiletý Novák vstupoval do prestižního seriálu s cílem absolvovat po prodělané chřipce alespoň první tři závody v Toblachu. Nakonec v italském středisku zasáhl pouze do sobotního sprintu, v němž nepostoupil z kvalifikace. Poté co obsadil 38. místo, rozhodl se, že na Tour pokračovat nebude.

„Michal byl před začátkem Tour de Ski už zdravý. Následkem nemoci prodělané po Světovém poháru v Trondheimu byl před odjezdem na Tour samozřejmě omezen v tréninku, ale s ohledem na to, že cílíme na celkové pořadí v seriálu Světového poháru, jsme se společně rozhodli, že start na Tour zkusí,“ řekl Kaliba.

„Po prvním závodě i s ohledem na Michalovy pocity a po konzultaci s lékařským týmem a trenéry Michal v Tour pokračovat nebude. V Toblachu zůstane dál a bude se tam individuálně připravovat na další část sezony,“ doplnil Kaliba.

Karlovarský rodák Novák měl výborný vstup do sezony. Ve finské Ruce vybojoval druhé místo v závodu na 20 kilometrů s hromadným startem a doběhl devátý na 10 kilometrů volnou technikou v Gällivare. Na Tour de Ski měl obhajovat jedenácté místo.

Desítka pro Finy

První distanční závod v tomto ročníku Tour de Ski vyhráli finská běžkyně na lyžích Kerttu Niskanenová a její krajan Perttu Hyvärinen. Finská reprezentantka vybojovala v druhé etapě série na své oblíbené trati 10 km klasickou technikou v Toblachu premiérové umístění na stupních vítězů v aktuální sezoně Světového poháru, Hyvärinen se na pódium dostal v individuálním závodu SP ve dvaatřiceti letech poprvé.

Jediná Češka na startu Kateřina Janatová zaběhla 35. čas. Adam Fellner, jenž mezi muži pokračuje rovněž jako jediný z reprezentantů, obsadil 41. místo. Česká jednička Michal Novák se po prodělané nemoci rozhodl na Tour nepokračovat.

Do pondělní novoroční stíhačky na 20 km volně vyrazí jako vedoucí žena Tour de Ski Američanka Jessie Digginsová, jež si dnešním třetím místem pojistila žluté číslo lídra pořadí Světového poháru. Mezi muži se vedení v Tour ujal díky druhému místu na desítce Nor Erik Valnes.

Pětatřicetiletá Niskanenová ovládla desetikilometrový závod klasicky pošesté v kariéře, na jiné trati stříbrná olympijská medailistka z loňských her v Pekingu vyhrát v SP nedokázala. V Toblachu zvítězila s náskokem 6,7 sekundy před Němkou Victorií Carlovou, třetí skončila Digginsová před krajankou Rosie Brennanovou, jež měla nejrychlejší čas v polovině trati a o stupně vítězů přišla až v závěru.

Janatová se do pátého kilometru pohybovala na začátku páté desítky pořadí, pak se posunula vpřed a za vítězkou zaostala o dvě minuty a sekundu. V průběžné klasifikaci Tour de Ski jí patří 34. místo s mankem 2:19 na Digginsovou. Ta vede o sedm sekund před Carlovou a o 11 sekund před vítězkou sobotního sprintu Linn Svahnovou ze Švédska. Niskanenová je pátá s odstupem 28 sekund.

Hyvärinen ovládl závod se suverénním náskokem 16,2 sekundy před Valnesem a stal se prvním nenorským vítězem distančního závodu SP v sezoně. Třetí skončil další Nor Harald Östberg Amundsen, který v hodnocení Tour ztrácí na druhém místě na Valnese čtyři sekundy.

Fellner za vítězem zaostal o 1:42,4 minuty a v průběžném pořadí Tour figuruje na 43. místě. Za Valnesem zaostává o 2:21 minuty.

Závod SP a Tour de Ski v běhu na lyžích (10 km klasicky):

Muži: 1. Hyvärinen (Fin.) 23:08,6, 2. Valnes -16,2, 3. Amundsen (oba Nor.) -17,2, 4. Burman -27,4, 5. Poromaa (oba Švéd.) -40,4, 6. Klee (Švýc.) -42,9, ...41. Fellner (ČR) -1:42,4.

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 2. ze 7 etap): 1. Valnes 25:14, 2. Amundsen -4, 3. Ogden (USA) -28, 4. Hyvärinen -38, 5. Vuorinen (Fin.) -53, 6. Burman -1:09, ...43. Fellner -2:21.

Průběžné pořadí SP (po 11 z 34 závodů): 1. Amundsen 814, 2. Klaebo 734, 3. Golberg (oba Nor.) 671, 4. Valnes 613, 5. Halfvarsson (Švéd.) 523, 6. Musgrave (Brit.) 480, ...10. Novák 425, 107. Černý 21, 109. Fellner 21, 117. Šeller (všichni ČR) 14.

Ženy: 1. Niskanenová (Fin.) 25:48,0, 2. Carlová (Něm.) -6,7, 3. Digginsová -10,7, 4. Brennanová (obě USA) -15,2, 5. Hennigová (Něm.) -29,0, 6. H. Wengová (Nor.) -40,8, ...35. Janatová (ČR) -2:01,4.

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 2 ze 7 etap): 1. Digginsová 28:24, 2. Carlová -7, 3. Svahnová -11, 4. Sundlingová (obě Švéd.) -19, 5. Niskanenová -28, 6. Brennanová -35, ...34. Janatová -2:19.

Průběžné pořadí SP (po 11 z 34 závodů): 1. Digginsová 893, 2. Ribomová (Švéd.) 800, 3. Brennanová 771, 4. Svahnová 687, 5. Carlová 682, 6. Anderssonová (Švéd.) 662, ...26. Janatová 249, 63. Beranová 64, 68. Antošová (obě ČR) 57.