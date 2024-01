Janatová zářila v „Hančovině“, expertka se omlouvala. Slaví Finka

Běžkyně na lyžích Kateřina Janatová se poprvé v kariéře ve Světovém poháru dostala do nejlepší desítky v distančním závodě. Ve stíhačce na 22 kilometrů doběhla v páté etapě Tour de Ski v Davosu na desátém místě. A to v těžkých podmínkách, které jí podle expertky a bývalé reprezentantky Kateřiny Razýmové neměly sedět. „Já bych se měla na dálku Kačce omluvit,“ usmívala se Razýmová po závodě.

V husté chumelenici vybíhaly závodnice v Davosu do stíhačky po středečním sprintu volnou technikou a nevlídné počasí jim na trati slibovalo pořádné peklo. Nebyla to situace, která by byla pro Kateřinu Janatovou, jedinou Česku na startu, ideální.

„Já si myslím, že tohle pro ni bude nesmírně náročný závod,“ předvídala Razýmová, nedávná reprezentační jednička a současná expertka České televize. „Ona nemá ráda nejistou mázu, tuhle Hančovinu, radši závodí na klistru. Doufám, že se to servismanům povede a Kačce se podaří udržet se tam, kde je.“

Český servis navíc řeší problémy, protože jeho kamion zůstal na předchozí štaci Tour de Ski v Toblachu, takže v Davosu muži z buněk pracují v provizorních podmínkách.

Janatové ale lyže jely dobře. Ve středečním sprintu byla sedmnáctá. Do stíhačky odstartovala po odhlášení několika závodnic na třináctém místě se ztrátou 59 sekund a držela se v hlavním balíku, který se brzy sjel dohromady. Ve finiši si držela dobrou pozici a nakonec skončila desátá, 16,6 sekundy za vítěznou Finkou Kerttu Niskanenovou.

„Výkon, který dneska podala, byl opravdu skvělý,“ chválila Razýmová.

Janatová už v kariéře třikrát skončila v top 10 ve sprintech bruslením, naposledy vloni v lednu v Livignu, kde spolu s Petrou Novákovou vybojovala i páté místo v týmovém sprintu. V distančních závodech byla zatím nejlíp třináctá.

Před posledními dvěma etapami ve Val di Fiemme dál vede ženskou část Tour de Ski Američanka Jessie Digginsová, druhá Niskanenová na ni ztrácí 44 sekund. Janatová je v průběžném pořadí se ztrátou čtyř minut a 25 sekund jednadvacátá.