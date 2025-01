Skvělý Novák! Ve skiatlonu bral místo v top 10. Vyhrál Klaebo „na motorce“

Johannes Hösflot Klaebo po dojetí do cíle • ČTK / AP / Jean-Christophe Bott

Tour de Ski se blíží svému závěru. Jestli měl být skiatlon před nedělním výšlapem na sjezdovku Alpe Cermis předkrmem, pak se to povedlo dokonale z českého pohledu. Michal Novák zajel fantastických dvacet kilometrů a dojel si pro 10. místo. Z prvenství se radoval vedoucí muž celého seriálu Johannes Klaebo z Norska.

Tour de Ski letos jistě trpí. Nejenže absentují některé hvězdy zejména v ženském poli, ale bohužel kvůli nemoci musel odstoupit lídr podniku i celkové klasifikace SP Harald Östberg Amundsen, takže má Klaebo k prvenství v podniku cestičku umetenou. Vždyť vede před závěrečnou etapou o více než dvě minuty.

Skiatlon se u mužů zkrátil. Není to tak dlouho, co muži absolvovali nejprve patnáct kilometrů klasicky a po výměně lyží stejnou porci volně. V současnosti se jede dvakrát deset kilometrů. Ve Val di Fiemme se dala očekávat zajímavá řežba, protože okruh je tu těžký i s výhledem na olympiádu v příštím roce.

V první polovině závodu se o vzruch postaral hlavně jeden z favoritů Simen Krueger. Nor totiž v mírném sjezdu na stadion spadl z prvního místa. K závažnější kolizi sice nedošlo, ale pro Kruegera to byl konec nadějí. Zlomil totiž ještě hůlku a norský servis situaci nezvládl nejlépe, protože jeden ze členů realizačního týmu s hůlkou běžel skoro přes celý stadion. Nor tak ztratil moře sekund, které už nedocvakl.

Vepředu se to nehemžilo Nory a mohlo to diváky více bavit. Krueger spadl, Amundsen či Nyenget odstoupili, takže norská letka nebyla tak silná. I proto se na čele střídali třeba Rakušan Mika Vermeulen, Němec Friedrich Moch či Francouz Hugo Lapalus. České fanoušky mohlo těšit, že se postupně už v klasické části skiatlonu propracoval mezi nejlepší dopředu Michal Novák. Česká jednička se dokonce mnohdy vytáhla i na čelo. Převážně však kontroloval situaci kolem osmé pozice.

Když se začalo v posledním kole zrychlovat ještě víc a Klaebo do toho v závěrečném kopci práskl, vypadalo to, že norský fenomén jede oproti ostatním na motorce, protože na několika metrech si udělal zásadní náskok. Druhý v cíli byl navíc domácí Federico Pellegrino. Potvrdil tak, že s přibývajícím věkem už to není zdaleka jen sprinter, ale umí zajet skvěle i distanční závody.

Dojezd do cíle ve Val di Fiemme je dlouho z kopce a cílová rovinka je krátká. Novákovi evidentně pomohly v sobotu i lyže a dojel si pro top 10. Zopakoval tak desátou příčku z března loňského roku, kdy se mu povedl závod na deset kilometrů klasicky ve Falunu.

S ohledem na složitý návrat a tréninkové manko po zářijové operaci slepého střeva, je 10. příčka v tak náročném závodě ve SP psychická vzpruha pro osmadvacetiletého rodáka z Karlových Varů.

V neděli muži zakončí Tour de Ski obávaným závodem na 10 km volně se závěrečným stoupáním na Alpe Cermis.