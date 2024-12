Klaebo a spol. viní Švéda z kolizí. Takové závody jsou prů*er, kontruje

Klasická patnáctka s hromadným startem v Toblachu nenabídla nic nového. Druhou etapu Tour de Ski opanovali Norové a v cíli došlo na slovní přestřelku. Kromě Norů byl hlavním aktérem Švéd William Poromaa. Vikingům se nelíbilo, že Poromaa údajně zavinil kolizi s jejich kolegou Martinem Nyengetem na posledním kopci. Švéd měl ale úplně jiný názor. „Byl to Martin, kdo za to může, tak nevím, proč naříkají,“ kontroval švédský závodník, který po Norovi v cíli házel ošklivé pohledy.

Nebe je modré, sníh bílý a Norové zase opanovali distanční závod ve SP. Zatím to vypadá, že se do Tour extrémně dobře vyspal Johannes Klaebo. Po volném sprintu si povodil konkurenci i na 15 kilometrů klasicky. Je ale potřeba říct, že Klaeba teprve velké zkoušky čekají.

Druhý v cíli byl skvělý klasikář Erik Valnes. Třetí místo uzmul náhradník Haavard Moseby. Až čtvrtý byl zamýšlený favorit Martin Nyenget a norský tábor si myslí, že za to může Švéd.

Nyenget se dostal na posledním kopci do kontaktu s Williamem Poromou zrovna ve chvíli, kdy se rozhodovalo o pozicích do závěrečných stovek metrů a bylo zle. Pro Nory vlastně o tolik nešlo. Stejně obsadili první čtyři místa, a že by zrovna v jejich táboře panovaly tak přátelské vztahy, že by se rvali za svého kolegu, který doplatil na neohleduplnost soupeře? To jsou pohádky. Jenže v tomto případě je tím sokem, který Nyengeta podle norských slov znevýhodnil, Švéd, a když je ve hře Švéd, Norové se dokážou semknout.

„Poromaa je ten, kdo způsobuje nejvíc problémů ze všech v celém startovním poli. Je typické, že jsme se dostali do takové situace. Během závodu se mu něco podobného stane dvacetkrát,“ nešetřil kritikou postižený Nyenget, který i přes kontakt se Švédem dokončil závod jako čtvrtý.

Vedoucí muž celkové klasifikace SP Harald Östberg Amundsen šel ještě dál. „Jestli je tu někdo, kdo si neví rady s podobnými závody, jsou to Poromaa a Edvin Anger. Měli by zvážit, jestli by se někdy neměli držet trochu víc v pozadí,“ prohodil Amundsen i směrem k dalšímu ze Švédů. Anger přitom zajel fantastický závod. Jako ryzí sprinter uvisel celých patnáct kilometrů Nory a v cíli bral 5. místo právě před Amundsenem. Norové dál Švédům spílali v čele s Klaebem.

„Vůbec nejsem v šoku, že se Poromaa účastní nehod. Není to žádná novinka. Během závodu jsem si všiml, že se dostal do problémů i s vlastním kolegou. Není pochyb o tom, že to byl chaos,“ řekl vítěz závodu k průběhu neděle.

Dle norských slov to pomalu vypadá, že Poromaa dal Nyengetovi hokejový krosček. Jednalo se spíše o drobnou kolizi v závěrečném kopci. I taková však má v podobné chvíli fatální důsledky na rychlost. Poromaa i Nyenget byli v popředí. Na rychlíka Klaeba by asi určitě neměli, ale mohli bojovat o stupně vítězů, na kterých se nakonec ocitli jiní.

Shodli se: Byl to chaos

Švédové si také neberou v poslední době servítky. Kritikou nešetří některé ženy v běžeckém lyžování. Absentér na Tour de Ski Calle Halfvarsson je v otevřené válce s Nory už nějakou dobu. Vypadá to, že do klubu přibude i Poromaa, pokud už v něm dávno není. Sám totiž kritiku Norů nechápal. „Byl to Nyenget, který za tu situaci může, takže nevím, na co naříkají. Cítil jsem, že mám v kopci dobrou pozici, najednou dostanu ránu a musím skoro zastavit. Právě v kopci, kde absolutně ztratíte rychlost,“ pronesl Poromaa a nastínil i nešvar, se kterým mají distanční závodníci problém.

Sám Klaebo to řekl, že nedělní závod vypadal jako jeden chaos. Divák si toho nemusí všimnout, ale pro mnohé závodníky to byla jistě diskomfortní pozice.

Patnáctka klasicky totiž s hromadným startem navazovala na sobotní sprint. A jelikož jde o etapový závod, neřešilo se nasazení do jednotlivých řad na základě pořadí v distančních závodech SP, ale v pořadí po sobotním sprintu. Stalo se tedy, že řada sprinterů startovala vepředu, zatímco skvělí distanční závodníci se dobré dva až tři kilometry po startu těžce prodírali do čela.

V závěru na to možná někteří v čele s Francouzem Hugem Lapalusem či Rakušanem Mikou Vermeulenem doplatili.

Na toto pravidlo startovních pozic upozornil i Poromaa jako na jeden z důvodů častějších kolizí. „Upřímně řečeno nechápu, co je na tomhle systému dobrého. Organizátoři akorát zadělali na průser. Sprinteři startují vepředu a propadají se, kdežto my distanční závodníci šli dopředu,“ kroutil hlavou Poromaa a aspoň v jednom se s Klaebem shodl. Byl to chaos.

Na ten asi nakonec nejvíc doplatil další Nor Simen Krueger, který rozhodně nepatří mezi sprintery, takže startoval až s číslem 60. Prokousával se dopředu a pak spadl. 13. místo tak bylo spíše úspěchem. „V prvním kole jsem makal, abych se dostal dopředu a pak přišel pád. Musel jsem to absolvovat celé znovu,“ povzdechl si a označil za viníka rovněž Poromuu. „Myslím, že to byl on, kdo si najednou rozmyslel stopy a skočil přede mě. Reflexivně jsem si pak jen chránil hlavu pro případ, že by hned za mnou jeli další lidi. Je to zatraceně nepříjemné a zbytečné. Tak už to ale v podobných závodech bývá,“ nakonec doplnil smířlivě Krueger.

Další etapa Tour de Ski je na programu 31. prosince. V poslední den roku čekají muže i ženy závody na 20 kilometrů volně s intervalovým startem. Tam si snad na kolize nikdo nebude moci stěžovat…