Tour de Klaebo. Nor vyrovnal Colognu, na sjezdovce zaválel Krueger

První celkové prvenství na Tour Klaebo zaznamenal už v roce 2019. Pak následovaly úspěchy v letech 2022 a 2023. V minulém ročníku vládl Harald Östberg Amundsen. Tehdy Klaebo účast vzdal kvůli následkům chřipky. Jestli mělo být něco tahákem prapodivného ročníku pořádaném jen v Itálii, tak zamýšlená válka mezi dvěma hvězdnými Nory.

Amundsen ale po vítězství ve stíhačce na 15 kilometrů klasicky na Nový rok odstoupil pro nemoc.

Před Klaebem se tak otevřela cesta více než umetená. Ostatním konkurentům díky výjimečné všestrannosti nedal šanci. Ve sprintech momentálně nemá adekvátního vyzyvatele, což platilo hlavně poté, co odstoupil Francouz Lucas Chanavat, ale ruku na srdce, také on bývá spíše komparzem Klaebových představení.

Osmadvacetiletý rodák z Trondheimu opanoval čtyři ze sedmi etap. Když se v neděli stoupalo na bájnou sjezdovku Alpe Cermis, měl už takový náskok, že si po cestě na vrchol mohl dát možná i grog na zahřátí. A dobře pro něj. Skončil až osmnáctý, daleko za top vrchařy a vítězem Simenem Kruegerem. Klaebo tak ukázal, že je taky stále jen člověk.

Tour de Ski je mu ale ušitá na míru. Ve sprintech dominuje, v distančních závodech s hromadným startem nemá problém nejlepší vytrvalce a vrchaře „uviset“ a v závěru jim frnkne. Ukázal to třeba v předposlední etapě, kterou byl skiatlon. Zdálo se, že půjde o poslední šanci, jak Klaebovi znepříjemnit cestu za dalším triumfem, byla to naivní představa. Klaebo v pohodě kontroloval pozici, v posledním kopci nastartoval pomyslnou motorku a ujel všem ostatním. Připsal si 91. vítězství v závodě SP a demonstroval svou suverenitu.

„Tour si užívám. Bylo super zase vyhrát a napít se pořádně šampaňského. Takhle chutná nejlépe. Mám radost, že se mohu dotknout vrcholu čtyřikrát jako Dario Cologna. On je legenda Tour,“ liboval si staronový šampion Klaebo s odkazem na výjimečného Švýcara. Mimochodem, celkově dvakrát opanoval Tour také Lukáš Bauer (2008, 2010).

Aby to taky zábava nebyla, když to vypadá, že Norsko vyrobilo robota přímo pro Tour de Ski. Klaebo drží rekord v počtu vítězných etap. Má jich na kontě 21. Vyhrál také bodovací soutěž sprinterů.

Poslední etapa s výšlapem na Alpe Cermis byla jen formalitou a bojem o prestižní vítězství v dílčím závodě pro někoho z elitních vrchařů. Bylo to jako třeba na Tour de France, bojovalo se o etapové prvenství, ale král už byl dávno znám.

Z Čechů byl dle očekávání nejlepší navrátilec Michal Novák. Po zářijové operaci slepého střeva a následné rekonvalescenci to ještě není ideální. Třeba ani v jednom ze sprintů na Tour nepostoupil z kvalifikace. Tam jednoznačně ztratil. Desátým místem ve skiatlonu však české fanoušky mohl namlsat do budoucna.

„Jsem nadšený, že jsem konečně zlomil to neštěstí. Podle mě to bylo vidět i v televizi, že ty sjezdy jsou ve Val di Fiemme poměrně nebezpečné a jet to takhle v pelotonu je docela crazy. V rámci možností musím být spokojen. Jde o postupný proces. Asi to bude ještě nějakou dobu trvat, abych se do toho adekvátně dostal“ řekl po skiatlonu Novák. Na Alpe Cermis dorazil na 26. příčce. Celkově seriál zakončil jako třiadvacátý.

SP a závěrečný díl Tour de Ski v běhu na lyžích ve Val di Fiemme (Itálie) - 10 km volně s hromadným startem:

Muži: 1. Krüger (Nor.) 32:39,6, 2. Vermeulen (Rak.) -7,8, 3. Moch (Něm.) -10,7, 4. Lapalus (Fr.) -13,4, 5. Esteve Altimiras (And.) -20,9, 6. Andersen (Nor.) -24,7, ...26. Novák -1:34,0, 38. Fellner -2:19,3, 48. Dufek (všichni ČR) -3:28,1.

Konečné pořadí Tour de Ski (po 7 etapách): 1. Klaebo (Nor.) 3:24:17,3, 2. Vermeulen -1:23,1, 3. Lapalus -1:43,7, 4. Pellegrino (It.) -2:13,3, 5. Moseby (Nor.) -2:27,2, 6. Moch -2:33,0, ...23. Novák -6:14,3, 41. Fellner -11:39,6, 47. Dufek -16:34,4.

Průběžné pořadí SP (po 16 z 31 závodů): 1. Klaebo 1217, 2. Amundsen (Nor.) 836, 3. Pellegrino 776, 4. Valnes (Nor.) 773, 5. Lapalus 747, 6. Krüger 702, ...52. Novák 139, 88. Fellner 68, 105. Černý 37, 126. Dufek 18, 139. Šeller 10, 143. Bauer (všichni ČR) 7.