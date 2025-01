Odměny norských hvězd na Tour? Klaebo a Johaugová vydělali miliony

Do cíle na sjezdovce Alpe Cermis dorazil Klaebo sice vyčerpaný, ale věděl, že jeho celkově čtvrtý titul krále Tour de Ski bude znamenat i tučnou peněžitou injekci. Klaebo totiž kromě celkového prvenství kasíroval odměny také za čtyři prvenství v dílčích závodech a byl nejlepší rovněž mezi sprintery v hodnocení bodovací soutěže.

Celkově si Klaebo během Tour svými výkony zajistil odměnu, která se v přepočtu šplhá téměř k 2, 8 milionu korun, jak odtajnila norská média. Johaugová taky nemůže být zklamaná. Kromě celkového prvenství si připsala dvě vítězství v jednotlivých závodech a stala se královnou vrchařské soutěže. V celkovém přepočtu si vydělala téměř totožnou částku jako Klaebo. Rozdíly by měly být opravdu jen kosmetické.

To je ale pochopitelně řeč pouze o odměnách Mezinárodní lyžařské federace (FIS). Oba si totiž v Norsku budují svou značku. O řadě sponzorských spoluprací ani nemluvě. Johaugová je doma dokonce úspěšnou podnikatelkou a své jmění navyšovala během mateřských povinností. Odměna za Tour je tak spíše jen přivýdělek.

Zkrátka však finančně nepřišli ani další. Astrid Slindová za 2. místo v Tour inkasovala zhruba jeden a půl milionu korun. Podobně na tom byl její rakouský protějšek celkově za Klaebem Mika Vermeulen, pro kterého už to musí být velké peníze. Slindová ale ještě na odměnách za dvě první a jedno třetí místo v závodech v Toblachu vydělala dalších téměř 350 tisíc korun.

Norové na Tour de Ski se smolařem

Norové se ale pozastavují nejen nad zisky svých špičkových závodníků. Letošní Tour de Ski jim přinesla i jednoho smolaře. Simen Hegstad Krueger patří vždy mezi favority, i když mu škodí dva sprinty zakomponované v Tour, kterým neholduje. V letošním ročníku navíc dvakrát spadl v distančních závodech a hlavně jeho karambol ve skiatlonu znamenal velikou časovou sekyru.

Přestože tedy Krueger vyhrál poslední etapu při výjezdu na Alpe Cermis, skončil celkově až na 22. místě jedinou příčku před Michalem Novákem.

„Kdybych to spočítal, mluvili bychom o velké částce, která mi unikla. Je to pro mě hodně peněz. Během závodu na to ale nemyslím. Beru to tak, že veškeré finance za starty a umístění, které přijdou, jsou spíše bonus. Člověk kvůli tomu nemůže být zahořklý,“ nechal se slyšet po Tour Krueger.

Nejlepším Norem za Klaebem tak po problémech Kruegera či odstoupení Haralda Amundsena a Martina Nyengeta byl překvapivě původně náhradník Havard Moseby. Sice byl jen jednou v rámci Tour třetí v závodě na patnáct kilometrů klasicky s hromadným startem, ale i tak si za celkově 5. místo z Itálie odvezl přes půl milionu korun. Dobré kapesné vzhledem k tomu, že na Tour de Ski původně ani neměl startovat, co říkáte?