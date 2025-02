Novák před MS: Operace byla průšvih. Sprint je vabank, pokud nejste Klaebo

Jak se cítíte po tom zvláštním startu do sezony po operaci slepého střeva?

„Není to úplně ideální, ale doufám, že už bude celkově konečně líp. Od loňska to bylo náročné v rodině, ale nechci o tom moc mluvit. Ani zdravotně to nebyl nejlepší rok skrze tu operaci. Pro běžného člověka by to nebylo asi nic zásadního, po nějaké krátké rekonvalescenci jde zpět do práce a je produktivní. Mně to sebralo dost času v přípravě i část závodní sezony. Když se ohlédnu za loňským lednem a únorem, to bylo taky příšerné, jak se mi nedařilo. Vše se semlelo, rok 2024 byl fakt hrozný. Věřím, že se to světovým šampionátem zase otočí a život bude příjemnější.“

Operace přišla v nejméně vhodný okamžik, že?

„Byl to takový šok. Na začátku jsem si ani nepřipouštěl, že by to mělo být něco vážnějšího na operaci. Věděl jsem, že by to byl velký průšvih. Bylo to v době, kdy do sebe člověk cpe ty největší tréninkové dávky. Na podzim prostě jedeme bomby. Je potřeba zužitkovat to, co jsme dělali na jaře a v létě. Forma roste a ladí se na sezonu. Tohle celé jsem promeškal. Nikdy v životě jsem asi neměl pauzu dva měsíce od fyzické aktivity. Byly tam momenty, kdy jsem byl totálně frustrovaný.“

Jak tedy vypadá váš poslední měsíc? Nebyl jste na posledních dvou podnicích SP.

„Vzhledem k tomu, že řádí chřipky a další respirační onemocnění, tak jsme se snažili být trochu mimo. Mrzelo mě, že jsem musel oželet závody SP v Cogne a Falunu. I když se počítalo s tím, že Falun vynecháme kvůli přípravě. Itálie padla až z důvodu ubytování ve vysoké nadmořské výšce. Chtěli jsme bydlet v údolí a nahoru na závody jen dojíždět. To nevyšlo, tak trenér rozhodl takhle. Doufám, že se vyplatí, že jsme tam nejeli.“

Vím, že v době koronaviru tohle také hodně řešili mnozí TOP závodníci. Není to pak lidově řečeno na palici?

„Je to trochu stresující, ale lítá to všude. Samozřejmě člověk nemůže úplně vypnout, sem tam se potkáte s rodinou, jdete do obchodu. Tak nějak chcete normálně žít. Snažil jsem se ale používat roušku ve veřejných prostorech, jídlo se na tréninkovém kempu řešilo hodně donáškou, že jsem třeba ani nešel do restaurace.“