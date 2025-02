Novák na MS senzačně bojoval o medaile, pomohly i pády. Skončil pátý

Mezi ženami postoupily z kvalifikace Tereza Beranová a Kateřina Janatová. Z mužské části šli dál s Michalem Novákem taky Jiří Tuž a Ondřej Černý. Ve čtvrtfinále byli největšími nadějemi jistě Janatová a Novák. Češka dlouhodobě žijící v Lillehammeru měla pochopitelné ambice, vždyť v této sezoně byla v bruslařském sprintu vždy v semifinále, doma v Lillehammeru dokonce ve finále. Tentokrát se ale nevedlo, přitom si na posledním kopci hýčkala postupovou druhou příčku.

„Přišlo mi, že přes přechod jsem zabrala dost. Asi se ty holky za mnou chytily bubliny a měly asi trochu lepší lyže. Cítila jsem se skvěle. Měla jsem na semifinále,“ říkala v cíli rozmrzele.

Není divu. Na čtvrtfinálové jízdě Janatové bylo patrné, že české lyže mají ve sjezdech velké rezervy. Jasně, oproti třeba norské armádě servismanů dělají Češi, co můžou, ale pokud mají čeští závodníci na MS něco zajet, potřebují výborně připravené lyže, ne takové, že Janatová jde do sjezdu druhá a soupeřky se na ni dotáhnou, nebo ji předjedou.

„Podle mě to nebyl zase tak špatný závod. Lyže byly asi průměrné, ale myslím si, že i s takovými lyžemi bychom měli na semifinále sahat,“ řekla Beranová, která skončila ve svém druhém semifinále pátá.

V mužské sekci jel mladík Tuž hned na úvod čtvrtfinále s hvězdami Johannesem Klaebem či Lucasem Chanavatem. Začal odvážně, ale nestačilo to na postup dál ani jemu.

„Dodržel jsem slovo, že proti Klaebovi a Chanavatovi zkusím agresivní jízdu. Zkoušel jsem to držet vepředu, ale pak mi prostě došlo. Kdybych pošetřil síly, tak v druhé polovině trati možná můžu útočit, ale byl jsem vyždímanej, už to nešlo,“ litoval.

Podobně dopadl i Ondřej Černý. Největšímu z českých sprinterů zkrátka těžký okruh a měkký sníh neseděl, už postup z kvalifikace byl vlastně úspěchem.

Novákovi pomohly kolize

Dosavadní bilance? Čtyři Češi a všichni vypadli. Na věc šel Novák. Rodák z Karlových Varů v rozhovoru pro iSport.cz přiznal, že má za sebou příšerný rok 2024, prošel i operací, která mu vzala velkou část přípravy. Vypadá to však, že štěstěna na něj v Trondheimu myslela.

Jeho pátý běh ve čtvrtfinále vypadal špatně. Více sil měli Němec Stoelben i Švýcar Riebli, jenže oba v poslední zatáčce upadli po vzájemné kolizi a Novák ze zadních pozic přespurtoval domácího veterána Havarda Taugboela. Přes dvacet tisíc diváků na stadionu v Granäsenu se mohlo těšit na Čecha v semifinále.

Novák startoval v papírově méně kvalitním druhém běhu. Vyhnul se Klaebovi či v den D silnému Pellegrinovi, ale i tak na něj číhali Chanavat, Chappaz, Grond či Ogden.

Tentokrát české jedničce hodně pomohlo, že v prvním běhu top hvězdy kolem Klaeba taktizovaly, první běh byl tedy pomalejší a bylo jasné, že z druhého semifinále i díky času mohou jít do finále dokonce čtyři borci. A Novák to dokázal.

O pět setin sekundy předkopl do cíle nohu dříve než spolufavorit Grond, pomohlo i zaškobrtnutí Američana Ogdena. Finále tak bylo na světě. Zase i díky kolizi, ale na to se historie ptát nebude. Novák přitom ve sjezdech zase mírně ztrácel, přesto šel mezi šest nejlepších.

Mezi ženami získala zlatý hattrick ve sprintu Švédka Jonna Sundlingová, která po letech 2021 a 2023 vyhrála i letos v Trondheimu. Stříbro zůstalo v Norsku díky Kristine Skistadové, bronz získala Švýcarka Nadine Faehndrichová.

Novák byl ve finále outsiderem proti top sprinterským superhvězdám, ale až do finále na něj lyžařský bůh nahoře myslel. Je fakt, že ve finále už některým sprinterským specialistům často dochází síly. Ukázal to Chanavat, který vytuhnul brzy. Klaebo a Pellegrino si jeli svou ligu. Norský tank má další zlato, italský veterán získal stříbro. Novák se držel v boji o bronz až do konce, ale Francouz Chappaz i bronzový Lauri Vuorinen měli sil víc. I tak je pro Nováka po problémech v sezoně 5. místo velkým úspěchem a skvělým startem do světového šampionátu.

Mistrovství světa v klasickém lyžování v Trondheimu (Norsko):

Běh na lyžích: sprint volnou technikou (1,4 km)

Muži: 1. Klaebo (Nor.) 2:45,74, 2. Pellegrino (It.) -0,67, 3. Vuorinen (Fin.) -4,79, 4. Chappaz (Fr.) 4,99, 5. Novák (ČR) -6,07, 6. Chanavat (Fr.) -24,05, ...ve čtvrtfinále 25. Černý, 29. Tuž, v kvalifikaci 46. Šeller (všichni ČR).

Ženy: 1. Sundlingová (Švéd.) 3:03,36, 2. Skistadová (Nor.) -2,13, 3. Fähndrichová (Švýc.) -2,84, 4. Dahlqvistová (Švéd.) -9,60, 5. Kernová (USA) -10,53, 6. L. U. Wengová (Nor.) -26,43, ...ve čtvrtfinále 18. Janatová, 25. Beranová, v kvalifikaci 41. Antošová (všechny ČR).