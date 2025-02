Švédové si stěžují na ledové tratě na MS. Zbytečné drama, reaguje Nor

Sprint volnou technikou je na programu MS už ve čtvrtek, takže je logické, že všechny týmy chtěly vyzkoušet podmínky na trati a zatrénovat si. Jenže dle Švédů či Finů se připravená podložka pro závodění změnila v ledovou plotnu, která v krajních případech ohrožovala zdraví závodníků.

„Právě teď to není na úrovni, kterou bychom chtěli. Neposíláme sem žádné jezdce, čekáme pár hodin,“ řekl trenér Velké Británie Jostein Vinjerui.

Úplně odjet se v úterý rozhodli Švédové a zvolili pro trénink oblast vzdálenou asi patnáct minut jízdy autem. „Ta trať je zatraceně nebezpečná,“ řekl Anger.

Někteří Norové se podivují nad nastalou situací a Švédy viní z vykonstruovaných problémů. Prý hledají problémy tam, kde nejsou. „Bylo to hloupé jednání, měli zůstat tady,“ nechal se slyšet norský závodník Even Northug a Erik Valnes s ním jen souhlasil. „Švédové vytvářejí zbytečné drama, to oni dobře umí.“

Všechny týmy jsou překvapené

Jenže ani Norové nejsou jednotní, co se týče připravenosti a bezpečnosti tratí. Třeba hlavní norská hvězda mezi ženami Therese Johaugová zabalila trénink předčasně. „Je to tam hodně ledové. Mohla jsem trénovat, ale nedostala jsem z tréninku to, co jsem chtěla,“ řekla tamní superstar švédskému listu Expressen, než naskočila do auta.

Televizní expert a bývalý kouč Daria Cologni Fredrik Aukland se Švédy dokonce souhlasil. „Právě teď je to nebezpečné. Není ospravedlnitelné provádět zde trénink. Že Švédové opustili stadion, chápu. Vysílá to silný signál, že se rozhodli odsud odejít,“ dodal.

Úprk Švédů posléze povysvětlil trenér mužů Anders Högberg. „Na trati MS se dalo jezdit, ale našli se někteří, kteří chtěli otestovat sprintovou trať, ale byla zledovatělá. Takže jsme raději počkali.“

V úterý v odpoledních hodinách se už situace zlepšila díky vyšší teplotě. I tak ale celá záležitost nestaví jindy precizní norské pořadatele do dobré pozice.

Podle finského servismana Heikkiho Tonteriho stačilo na zledovatělé tratě vyslat rolbu a problém by byl podle něho vyřešen. „Z nějakého zvláštního důvodu to nedělají. Všechny národní týmy jsou překvapené,“ stěžoval si.

Ve středu začíná MS kvalifikačním závodem mužů a žen na 7, 5 kilometrů klasicky. Z kvalifikace do hlavního závodu na 10 kilometrů klasicky postoupí deset nejlepších z obou kategorií. Už ve čtvrtek ale dojde na první medailovou disciplínu, kterou je sprint volnou technikou.