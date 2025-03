Krach Johaugové. Komentátor křičel: Jede špatnou stopou! Plánuje odvetu

Ve vyhecovaných severských válkách na domácím světovém šampionátu Therese Jouaugová stále postrádá zlatou odměnu. V závěru klasické desítky znala čas vedoucí Švédky Anderssonové, v boji desetin ale zůstala za ní. Dost možná proto, že si v cílové rovince plné čerstvého sněhu vybrala jednu z vnitřních stop.

„Therese jede špatnou stopou. Měla jet tou, která je blíž ke kameře. Myslím, že tím ztratí zlato. Měli jí říct, jakou stopu si vybrat,“ hlásil Petter Skinstad, komentátor stanice TV 2.

Anderssonová začala pomaleji než Norka, v druhé polovině trati ale vedla. Ve finiši si jako jediná z elitních závodnic vybrala nejvzdálenější stopu od tribun, nejblíž pohledu televizní kamery. Mohla jí pomoct i Švýcarka Nadja Kaelinová, která pár metrů před ní čistila stopu, do níž padaly vločky mokrého sněhu. V cíli byla suverénně na prvním místě. Jistotu měla až ve chvíli, kdy vpadla do cíle vyčerpaná Johaugová. Vítězku s úsměvem objala její týmová parťačka Moia Ilarová.

„Dnes jsem překvapená,“ radovala se Anderssonová v cíli.

Johaugová kromě jiné stopy ve finiši zvolila i jinou taktiku. Zatímco Anderssonová vydržela až do cíle jet soupaží, Norka v posledních metrech zkusila zrychlit pár tempy klasického stylu. V neděli ve skiatlonu skončila za Anderssonovou druhá o špičku boty ve foto finiši, tentokrát ztratila 1,3 sekundy.

„Když takhle přijdete o dvě zlaté medaile na mistrovství světa, je to škoda,“ povzdechla si Johaugová. „Jde to za mnou. Budu mít extra chuť na odvetu na padesátce.“

Historický nedělní závod na 50 kilometrů bruslením, který je na programu světového šampionátu poprvé, bude pro Johaugovou poslední šancí na titul z Trondheimu.

Povedený závod mají za sebou Češky. Zazářila především devatenáctiletá Anna Marie Jaklová. Závodnice, která ještě ani jednou nestartovala ve Světovém poháru, dojela na třiadvacátém místě.

„Jakmile mi došlo, že mi to odsejpá, z kopce i do kopce mi to jede, tak jsem si řekla, že pojedu úplně na doraz do té doby, než umřu, nebo dojedu do cíle. Nakonec jsem dojela dřív, než jsem umřela, takže dobrý,“ usmívala se Jaklová, která dojela druhá nejlepší ze závodnic do 23 let. „Jsem nadšená. Moc jsem si to užila. Atmosféra tady je výjimečná. Doufám, že ještě budou lepší závody. Je to velká motivace, že mám na to závodit s elitou. Snad se budu posouvat a zlepšovat se.“

Do třicítky se vešla i osmadvacátá Barbora Havlíčková.

Mistrovství světa v klasickém lyžování v Trondheimu (Norsko):

Běh na lyžích - 10 km klasicky:

Ženy: 1. Anderssonová (Švéd.) 30:19,8, 2. Johaugová (Nor.) -1,3, 3. Karlssonová (Švéd.) -12,1, 4. Stadloberová (Rak.) -15,0, 5. H. Wengová -26,3, 6. Slindová (obě Nor.) -29,2, ...23. Jaklová -2:31,9, 28. Havlíčková -2:49,4, 51. Milerská (všechny ČR) -5:26,2.