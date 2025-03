O zlatu rozhodl centimetr, Johaugová smutní. Další Norka si ukopla lyži

Nor Johannes Klaebo vybojoval zlato ve sprintu na MS v klasickém lyžování v Trondheimu • ČTK / Matthias Schrader

Sobotní skiatlon mužů na MS v Trondheimu? Lépe si to Norové narýsovat nemohli. Johannes Klaebo druhým zlatem na šampionátu sklízí ovoce tvrdé přípravy. Další dvě medaile navíc taky zůstaly v pořadatelské zemi. V nedělním skiatlonu mezi ženami „vikingové“ doufali, že Klaeba napodobí Therese Johaugová. Domácí ikona však dojela stříbrná. O špičku boty podlehla švédské konkurentce. Uškodila ji úprava tratě před závodem. Norové se tak střelili do vlastní nohy.

V sobotu přímo na místě v Trondheimu údajně sledovalo Klaebův triumf na dvakrát deset kilometrů téměř čtyřicet pět tisíc diváků. Druhý víkendový den Norsko fandilo hlavně své legendě mezi ženami. Therese Johaugová ráno nasedla do auta se svými rodiči a vydali se spolu na 170 kilometrů dlouhou pouť na sever země do epicentra MS. Společně zavzpomínali na někdejší rodinný rozhovor před lety.

„Nikdy jsem si nemyslela, že tohle ještě zažiju. O mistrovství světa v Trondheimu jsme se bavili jednou před mnoha lety. Potom Therese řekla, že jí bude přece skoro čyřicet let, a že to není podstatné, protože tam třeba ani nebude,“ vypověděla dojatá maminka Gro.

Nejenže se Johaugová v 36 letech postavila na start skiatlonu, ale byla i největší favoritkou. Podmínky jí ale vůbec nenahrávaly. Vyšší teplota by sice předpovídala rozbředlý a měkký sníh, ale organizátoři trať totálně prosolili, a vytvořili tak ledovku. Dámy tak v některých sjezdech nabraly rychlost i přes šedesát kilometrů v hodině. A hlavně silovějším závodnicím tvrdá podložka pomohla.

Janatová neměla nárok

Byl to pořádný kvapík od startu. Johaougová na nic nečekala a od prvního kopce do toho kopla. Okamžitě se začalo startovní pole dělit. Kateřina Janatová neměla nárok se vepředu udržet, brzy začala ztrácet i vedoucí žena SP Jessie Digginsová. Američanka má údajně zdravotní problémy s nohou a na MS dře i přes bolest.

Na čele se brzy díky Johaugové utvořila šestičlenná skupina. Tři Norky a tři Švédky. Hvězdné války mohly začít.

Při přezouvání lyží do druhé poloviny závodu z klasické do volné techniky udělala osudovou chybu druhá norská hvězda Astrid Slindová, když si ve zledovatělém boxu odkopla dopředu lyži. Proto ztratila nějakých osm sekund a skupinu před sebou už nedokázala docvaknout.

Nadále platilo, že Johaugová dřela ve stoupání a doufala, že soupeřky odpáře, to se ale podařilo jen s Fridou Karlssonovou. Norská ikona je hlavně vytrvalkyně, ale rozhodně nemá sprinterská vlákna a v honbě za zlatou medailí se jí nedařilo vytvořit si dostatečný náskok před další krajankou Heidi Wengovou a dvojicí Švédek Ebbou Anderssonovou a vítězkou sprintu Jonnou Sundlingovou.

Zatímco Slindovou podrazila vlastní nešikovnost při přezutí, ve sjezdu do posledního kola spolu upadly Wengová a Sundlingová. Poslední bitva vzplála. Johaugová si to v závěrečném okruhu rozdala s obhájkyní titulu Anderssonovou.

Sama už ale musela tušit, že je zle, protože Anderssonová se jí držela jako klíště. Johaugová prostě sprinty neumí a nikdy jim neholdovala, což se v 36 letech těžko mění. Přesto i pod vlivem domácího prostředí ze sebe vymačkala v cílové rovince maximum. Nestačilo to. O špičku předkopnuté boty obhájila biatlonový titul z roku 2023 Anderssonová. Stejný čas v cíli, ale dvojka ve sloupci umístění Norsko rozesmutnila. Bouře emocí na stadionu Granäsen poněkud opadly. Johaugová to nedokázala.

Kdyby se jelo na těžké a rozměklé trati, možná by v polovině závodu operovala na čele závodu sama, ale to jsou jen dohady. Ovšem podložené dlouholetou kariérou nejlepší Norky posledních let.

Kateřina Janatová se nakonec v druhé polovině závodu díky bruslení přece jen posunula alespoň na konečné 18. místo. Druhá z Češek Barbora Havlíčková brala 45. příčku.