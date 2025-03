Novák na MS znovu v TOP desítce, Bauer překonal tatínka. Slaví Klaebo

Blíží se snad návrat velkého týmu ze začátku tisíciletí? Čeští běžci na lyžích na mistrovství světa v Trondheimu v závodě na 10 kilometrů klasicky ukázali, co umí. Michal Novák skončil osmý a má už druhé umístění v top ten. Další dva borci skončili do třicítky, včetně Matyáše Bauera, který na svém prvním MS překonal premiéru svého slavného tatínka Lukáše.

Předvedl další parádní výkon, v cíli zasněžené klasické desítky na světovém šampionátu se ale Michal Novák i tak mračil.

„Dojel jsem Calleho Halvarssona, ale v cílové rovince mi neuhnul. Dokonce mi tam spadl. Musel jsem to vzít pomalou stopou do finiše. To mě stálo umístění,“ litoval Novák v rozhovoru pro Českou televizi.

Drobná nepříjemnost ho stála pár sekund času a zřejmě jedno místo ve výsledcích. I tak ale zapsal působivé osmé místo, které na šampionátu přidal k páté příčce ze sprintu bruslením a šestnácté ze skiatlonu.

„Je to super, jsem za to nesmírně šťastný a vděčný. Před závodem jsem se necítil nejlíp, únava se sčítá. Po pravdě jsem dneska nečekal tak dobrý výkon,“ pochvaloval si Novák.

Trondheim před závodem zasypal čerstvý příval mokrého sněhu, na který patřily lyže s mikrokontaktem. A českým borcům to na nich odjíždělo.

„Tyhle podmínky jsou specifické, člověk se s tím musí vypořádat technicky. Samozřejmě to bolelo,“ líčil Novák, který od začátku závodu patřil na trati mezi nejrychlejší. „Povzbudilo mě to, věděl jsem, že máme dobrý den,“ usmíval se Novák.

Matyáš Bayuer jde ve stopách otce Lukáše

Dařilo se i dalším reprezentantům. Adam Fellner skončil čtyřiadvacátý a chválil muže ze servisních buněk.

„Napadlo přes noc, měli strašně málo času na to reagovat. Měli jsme dobré lyže,“ řekl Fellner České televizi.

Specifický příběh prožívá dvacetiletý Matyáš Bauer, který jde ve stopách svého tatínka Lukáše. Stejně jako on, vítěz Světového poháru a trojnásobný olympijský medailista, závodí na svém prvním mistrovství světa dospělých právě v Trondheimu. Na místě mu fandí tatínek i maminka Kateřina, která pod jménem Balatková kdysi také závodila za reprezentaci.

„Přijeli na Světový pohár do Lillehammeru, kde se mi úplně nedařilo. Doufal jsem, že kletba nebude pokračovat,“ usmíval se Matyáš Bauer, který dostal před závodem od táty rady. „Připomínal mi, že takovéhle podmínky měli v Naganu na olympiádě.“

V sobotním skiatlonu skončil Matyáš sedmačtyřicátý, čímž vyrovnal nejlepší výsledek svého tatínka na jeho premiérovém MS v roce 1997.

Rodinný rekord s přehledem překonal

„Teď doufám, že ho překonám a budu držet další primát v rodině,“ řekl v cíli.

A jeho přání se splnilo. Ve výsledcích je třicátý a rodinný rekord při prvním MS tak s přehledem překonal.

„Je to šílené, kdyby kariéra byla stejně zářná jako jeho, tak se nebudu zlobit, ale ještě nás čeká kus práce,“ prohlásil Matyáš Bauer.

Kvalitní výkon předvedl i Tomáš Dufek, který skončil dvaatřicátý.

„Na dálku bych zatleskala celému týmu. Každý odvedl svoje maximu, to jsou výsledky, které chceme vidět. Je strašně pozitivní, že se klukům podařilo na vrchol sezony naladit formu a jezdí životní výsledky,“ rozplývala se legendární Kateřina Neumannová v přímém přenosu.

Ještě větší radost měli Norové. Stejně jako ve skiatlonu získali všechny tři medaile. Johannes Hösflot Klaebo vyhrál po sprintu bruslením a skiatlonu i třetí závod šampionátu. Novák na něj ztratil 36,6 sekundy.

Mistrovství světa v klasickém lyžování v Trondheimu (Norsko):

Běh na lyžích - 10 km klasicky:

Muži: 1. Klaebo 28:16,6, 2. Valnes -8,8, 3. Amundsen (všichni Nor.) -11,0, 4. Anger (Švéd.) -14,2, 5. Nyenget (Nor.) -14,4, 6. Poromaa (Švéd.) -15,3, ..8. Novák -36,6, 24. Fellner -1:15,1, 30. Bauer -1:34,1, 32. Dufek (všichni ČR) -1:35,3.

15:30 ženy.