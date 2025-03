Skvělý závod Janatové v Oslu, na dvacítce skončila šestá. Novák těsně za TOP 10

Janatová se dva dny po 28. narozeninách prosadila posedmé v tomto pohárovém ročníku do první desítky. V distančním závodu jde o její druhý nejlepší výsledek v kariéře po čtvrtém místě, které vybojovala začátkem února na desítce volnou technikou v italském Cogne.

Šestatřicetiletá Johaugová, která se před touto sezonou vrátila k závodům po více než dvouleté pauze, vylepšila svoji rekordní bilanci o 88. individuální vítězství ve Světovém poháru. Druhou krajanku Astrid Slindovou porazila o 16,5 sekundy. Vynahradila si nedávné mistrovství světa v Trondheimu, kde se marně snažila rozšířit sbírku 14 titulů - třikrát získala stříbro a jednou bronz.

Vítězstvím si vysloužila gratulaci od norského krále Haralda V., který v minulých dnech na šampionátu blahopřál většinou švédským lyžařkám. „To byl dneska můj cíl, abych ho mohla pozdravit,“ řekla Johaugová se smíchem. „S Astrid to byla bitva. Užila jsem si to.“

Třetí na Holmekollenu původně skončila Švédka Ebba Anderssonová. Trojnásobná mistryně světa z Trondheimu ale byla následně diskvalifikována za porušení techniky běhu, za které dostala druhou žlutou kartu v sezoně. Na třetí příčku se tak posunula Němka Victoria Carlová.

První desítku uzavřela Američanka Jessie Digginsová a již po nedělní desítce volným způsobem může obhájit celkové prvenství ve Světovém poháru. Třetímu velkému křišťálovému glóbu v kariéře se přiblížila, i když prohrála o sedm míst se svou nejbližší soupeřkou v pořadí seriálu Carlovou.

Novákovi uteklo o 15 sekund druhé umístění v Top Ten v aktuální pohárové sezoně. Dvaatřicetiletý Nyenget si doběhl pro třetí vítězství v tomto ročníku a páté v kariéře. Až čtrnáctý skončil vedoucí muž Světového poháru Nor Johannes Hösflot Klaebo, hrdina nedávného šampionátu v Trondheimu, kde vybojoval rekordních šest zlatých medailí.

SP v běhu na lyžích v Oslu - 20 km klasicky:

Muži: 1. Nyenget (Nor.) 43:34,0, 2. Poromaa (Švéd.) -51,2, 3. Krüger -53,2, 4. Amundsen -1:02,4, 5. Golberg (všichni Nor.) -1:17,4, 6. Lapalus (Fr.) -1:19,8, ...11. Novák -1:53,1, 35. Fellner -2:50,1, 39. Bauer -2:59,6, 62. Dufek -5:19,0, Tuž (všichni ČR) nedokončil.

Průběžné pořadí SP (po 27 z 31 závodů): 1. Klaebo (Nor.) 1723, 2. Anger (Švéd.) 1473, 3. Valnes (Nor.) 1288, 4. Lapalus 1252, 5. Amundsen 1239, 6. Krüger 1237, ...31. Novák 417, 72. Černý 205, 85. Tuž 156, 103. Šeller 98, 109. Fellner 92, 117. Bauer 79, 146. Dufek (všichni ČR) 32.

Ženy: 1. Johaugová 49:59,9, 2. Slindová (obě Nor.) -16,5, 3. Carlová (Něm.) -53,4, 4. Niskanenová (Fin.) -55,8, 5. H. Wengová (Nor.) -1:02,2, 6. Janatová -1:14,2, ...22. Havlíčková -3:07,7, 42. Milerská -5:36,2, 48. Jaklová (všechny ČR) -6:25,1.

Průběžné pořadí SP (po 27 z 31 závodů): 1. Digginsová (USA) 1996, 2. Carlová 1551, 3. Slindová 1459, 4. Niskanenová 1441, 5. Johaugová 1165, 6. H. Wengová 1145, ...7. Janatová 1116, 56. Havlíčková 236, 65. Antošová 177, 98. Beranová (obě ČR) 74.