Ledecká na MS v lyžování: Kecla jsem si na zadek. Čím ji trápili novináři? | iSport.cz

Co se přihodilo?

„Loni jsme v Aare vlastně ani jednou vrchní pasáž nejely, nevěděla jsem, co od toho skoku očekávat. Dívala jsme se na holky přede mnou, neměly problém, takže je chyba vyloženě ve mně. Musím zjistit, co jsem tam udělala špatně. Předpokládám, že jsem udělala malý pohyb, nebo žádný. Nebo jsem přilítla ze špatné strany. Ale to se těžko analyzuje, rozebereme to s trenérem.“

Vypadalo to, že jste pád kontrolovala...

„Kecla jsem si prostě na zadek. Naštěstí tam bylo dost manévrovacího prostoru. Snažila jsem se brzdit před sítí, což se úplně nepovedlo, ale když jsem k ní přijela, měla jsem malou rychlost, náraz byl minimální.“

Už jste někdy skončila v sítích?

„Jednou v Lake Louise, tam jsem se do ní vyloženě zamotala, bylo horší se vyprostit. Ale neměla jsem zatím velký pád, ani se na žádný nechystám. (úsměv) Stalo se... Doufám, že zjistím, čím to bylo, abych to napravila.“

V úterý vás čeká první závod na trati super-G, dáváte si nějaké cíle?

„Ráda bych zajela líp než v tréninku... (smích) Na závod se moc těším, start bude níž než při tréninku sjezdu, ale pořád výš, než jsme tady jely závod loni. Takže ten skok tam bude i v úterý. Musím udělat plán, aby mě to moc nerozhodilo.“

Ovlivní vaši přípravu fakt, že jste si oficiální trať kvůli pádu nemohla projet celou?

„Mrzí mě, že jsem si nemohla vyzkoušet zbytek tratě. Jak jsem zjistila v Cortině, pokračovat v jízdě nelze, jinak bych dostala pokutu. Jela jsem rozbalená, snažila jsem se hlavně nejet v trati. Mrzí mě, že jsem si trať nezkusila.“

Jak se vyrovnáváte s tradiční zimou, která v Aare útočí mrazy kolem minus patnácti stupňů Celsia?

„Dneska to bylo moc dobré, jak potom vylezlo to sluníčko, tak to bylo fajn. Na prohlídce to bylo nepříjemné, nahoře byla zima, foukalo, ale na prohlídce člověk nejede moc rychle, takže to ani nepociťujete. Ale mám dobré oblečení, takže jsem v pohodě.“

Nechceme vás trápit, ale víte, co se děje v Americe?

(smích) „Nechcete mě trápit, ale trápíte mě.“

Jde samozřejmě o MS ve snowboardingu v Park City, které jste musela kvůli startu na lyžařském šampionátu obětovat...

„Tohle je rozhodnutí, já jsem se takhle rozhodla a stojím si za tím. Těším se na zítřejší závod a na to, co tady přožiju. Teď už je mi to úplně jedno, protože to stejně neovlivním.“

V noci se v Park City jede paralelní obří slalom, kde jste úřadující světovou šampionkou i olympijskou vítězkou. Budete ráno zjišťovat výsledky?

„Dostane se to ke mně tak jako tak. Je tam spousta šikovných holek, minimálně ta top šestnáctka, tam je to tak vyrovnané, že může vyhrát úplně každý. Možná se stane i nějaké překvapení. Já si přeju, aby si to holky užily, a já se budu koncentrovat na to, co bude tady.“

V Aare vás čeká i alpská kombinace, vyzkoušela jste si v tréninku už slalom?

(smích) „Tak hodná jsem ještě nebyla. Ale po super-G bude další sjezdový trénink, nějakou slalomovou jízdu mám slíbenou. Ale fakt budu muset být hodně hodná.“ (úsměv)

