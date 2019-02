Ledecká v slzách: Na olympiádě to byla výjimka. Omlouvám se za zklamání | iSport.cz

Ester Ledecká teď neprožívá na svazích dobré období. V minulých týdnech několikrát upadla, v mistrovském super-G v Aare sice do cíle dojela, ale vůbec se jí nedařilo. Porazila jí i krajanka Kateřina Pauláthová a ze závodnic, které dojely do cíle byly za ní jen Rumunka Aina Monica Caillová a Mexičanka Sarah Schleperová.

Jak jízdu hodnotíte?

„No, těžko říct. Myslím si, že se mi spousta věcí nepovedla, to myslím, že bylo evidentní. Nečekala jsem, že bude takhle zataženo, že neuvidím ani na krok. To byla trošku škoda… Že jsem si to tolik neužívala. Z hlediska pozitivních věcí bych dneska vypíchla, že jsem to sjela až do cíle, což je fantastický.“

V čem je to výhodné?

„Mám kopec tenhle rok aspoň z části prohlídnutý. Velmi pozitivní věc je také to, že spousta lidí třeba pochopí, že ještě nemám na to dostat se do elity, a že to opravdu na olympiádě byla jenom výjimka. A budou mi fandit a budu moct zase jenom překvapit.“

Naštvalo vás, když zašlo sluníčko, což zásadně ovlivnilo viditelnost na trati?

„Já jsem si brala akorát jiné brejle, ale ten rozdíl byl velký… Myslím si, že jsem udělala spoustě lidí radost. Bohužel těm, co mi to zrovna úplně nepřejou. Takže se budu snažit příště, stejně jako jsem se snažila teď. Uvidíme.“

Jsou ale i další lidi, kteří vám naopak fandí a podporují vás, ne?

„Je to skvělý. Strašně moc jim děkuju a omlouvám se, že jsem dneska zklamala…“

Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování v Aare (Švédsko):

Ženy - super G:

1. Shiffrinová (USA) 1:04,89, 2. Goggiaová (It.) -0,02, 3. Suterová (Švýc.) -0,05, 4. Rebensburgová (Něm.) -0,07, 5. N. Fanchiniová (It.) -0,14, 6. Mowinckelová (Nor.) -0,16, 7. Marsagliaová (It.) -0,24, 8. Štuhecová (Slovin.) -0,26, 9. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,48, 10. Brignoneová (It.) -0,54, ...24. Pauláthová -2,53, 27. Ledecká (obě ČR) -2,80.