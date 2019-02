Ledecká rýpla do trenéra. Problém jsou pády, reagoval Tomáš Bank | iSport.cz

„Obrovská výhoda, je, že teď už budu zase v pozici, kdy můžu jenom překvapit. A třeba si můj trenér Tomáš uvědomí, že to chce opravdu víc zkušeností a budu se do špice dostávat kousek po kousku. Že prostě i novináři si třeba uvědomí, že na to ještě nemám a tak,“ řekla Ledecká v rozhovoru pro Českou televizi těsně po závodě.

V něm skončila sedmadvacátá, jízda se jí nepovedla technicky a nepůsobila tak agresivně jako v závodech, v nichž před pár týdny atakovala nejlepší desítku.

„Mně nic neřekla. Já si to jako trochu uvědomuju, na druhou stranu, když je schopná zajet před čtrnácti dny osmé místo (ve sjezdu) v Cortině, tak v širší špičce je. A myslím, že by si to i ona měla uvědomit,“ reagoval Tomáš Bank. „Já si myslím, že problém jsou pády, které nastaly.“

Dosavadní úspěchy Ledecké v lyžařské kariéře byly kromě talentu, zapálené pracovitosti a špičkového doprovodného týmu spojeny i s její odvážnou závodní taktikou. V posledních týdnech však její sebedůvěrou otřásly karamboly v tréninku v Cortině d´Ampezzo, v závodním sjezdu v Garmisch-Partenkirchenu a nakonec i v pondělním tréninku sjezdu přímo v Aare.

„Když se závodníkovi podaří spadnout třikrát za čtrnáct dní, tak ho to znejistí,“ vysvětluje Bank. „A to nejhorší, co se může stát, se stalo těsně před závodem. Prostě spadla, doletěla do sítě, nebyl to hrozný pád, ale člověka to hodně vykolejí a nejistý lyžař prostě nejede dobře.“

Ledecká v pondělí neustála pád na nepříjemném skoku Hummel´s Edge (Jelení hrana). Ten v úterním super-G chyběl, protože se kvůli silnému větru na vrcholu sjezdovky WM Strecke závodilo z rezervního startu.

„Jsem ráda, že jsme startovaly, odkud jsme startovaly, a neměly jsme tam ten skok, ale evidentně ani to nestačilo,“ povzdechla si Ledecká. „Jsem ráda, že jsem si celý kopec projela, protože po pádu tu možnost neměla. Z hlediska dalších dnů a tréninků už to budu mít alespoň trošku najetý.“

Rychlostní disciplíny sjezdového lyžování jsou vrcholnou ukázkou adrenalinového sportu. Závodníci létají po sjezdovkách často víc než stokilometrovou rychlostí. Riziko zranění při pádu je všudypřítomné. Ledecká v posledních týdnech upadla několikrát za sebou, a to zřejmě poznamenalo atmosféru v týmu. Po pádu v pondělním tréninku Ledecká pro jistotu hned mávala do kamer, aby ukázala své mamince, že si o ní nemusí dělat starosti.

„Nevím, co se děje za zavřenými dveřmi. Rodiče by ale určitě chtěli, aby neriskovala. A, samozřejmě, my si to taky nepřejeme,“ říká Bank. „Ale jistá zdravá míra rizika k tomu patří a závodník, který jede opatrně, nemůže zajet dobrý výsledek. S tím se musíme vyrovnat. Musíme zvolit nějakou rozumnou míru toho rizika, aby to za něco stálo.“

Situaci v super-G zásadně ovlivnila výrazně zhoršená viditelnost, s kterou se musely vyrovnávat závodnice po první patnáctce. Na špatné světlo si stěžovala i Američanka Lindsey Vonnová, kterou potkal nepříjemný pád.

„Neviděla jsem na krok,“ potvrdila Ledecká.

Šampionát však teprve začal. Ledeckou teď čeká série sjezdařských tréninků. Závodní program pokračuje páteční alpskou kombinací, v neděli čeká sjezd speciál. Do té doby má čas dát zase svou závodnickou hlavu dohromady.

„Mám zkušenosti s podobnou situací zpřed dvou let v Mořici. Bylo to těžké, zajela tam slušné výsledky, ale nebylo to to, na co má,“ vzpomíná Bank. „Jsou lyžaři, kteří se s tím nikdy nevyrovnají. A jsou lyžaři, kteří si to potřebují znovu ochytat. To je něco, jako když skáčete z desetimetrového prkna. Ester potřebuje dva, tři tréninky a mohla by být dobrá. Nevím ale, jak moc je psychicky nalomená.“

Psychický stav zásadně ovlivňuje i závodní taktiku. Vloni na olympiádě Ledecká riskovala, bojovala o každou setinu. V Aare byla v úterý ráda, že je v cíli.

„S Ondrou jí radíme stopu, aby mohla vyhrát. Co si myslíme, že musí jet, aby byla nejrychlejší. Ale když je v takovém rozpoložení, nedokáže stopu jet,“ vysvětluje Bank. „V pasáži, kterou mám v Aare na starosti, jela až tři metry vedle. Jenom kvůli tomu, že si nevěřila.“

SVĚTOVÉ HVĚZDY V ČESKU Po 8 letech se do Špindlerova Mlýna vrací Světový pohár v alpském lyžování. Světové hvězdy v čele s Mikaelou Shiffrinovou a Petrou Vlhovou budou 8. a 9. března 2019 soupeřit v obřím slalomu a slalomu. Jedna z nejvýznamnějších sportovních akcí pořádaná na území ČR v roce 2019 slibuje jedinečnou podívanou v moderním Skiareálu Špindlerův Mlýn, a to nejen v samotných závodech, ale rovněž i v rámci doprovdoných aktivit. Veškeré informace najdete na stránkách https://www.worldcup2019.cz/.