Ty jedeš slalom? Ledecká bavila na trati. V cíli všichni leželi smíchy, řekla | iSport.cz

Co říkáte na svůj nejlepší výsledek na světových šampionátech?

„Mám z toho hroznou radost. Ráno jsem jela na prohlídku s (Italkou) Brignone, a když se dozvěděla, že jedu kombinaci, tak dostala úplně záchvat smíchu. Říkala: Já jsem tě nikdy neviděla jet slalom. A já, ať je v pohodě, mě spousta lidí neviděla, ani můj trenér mě pomalu neviděl jet slalom…“ (smích)

Se sjezdem už máte zkušeností spoustu, jak jste byla spokojená se slalomovou částí?

„Mám radost, jak jsem to zvládla. Hrozně jsem si to užívala, protože tréninků mám fakt málo. Každou bránu jsem si pomazlila, jsem spokojená. Myslím, že to je dobrý výsledek. Říkala jsem si před mistrovstvím, že malý cíl je dostat se kolem šestnáctého a sedmnáctého místa, protože na svém druhém mistrovství světa na snowboardu (ve Stonehamu 2013) jsem taky byla šestnáctá, sedmnáctá. A tohle je moje druhé mistrovství na lyžích, takže jsem si říkala, že by bylo hezký, kdyby se mi to povedlo taky takhle nějak. Zatím mám jednou splněno a uvidíme, jak budu fungovat dál.“

Po projetí cíle slalomu jste si udělala ještě další obloučky. Co to mělo za význam?

„Jsem si vědoma, že mi teď slalomky zabaví a dostanu je zase až na jaře, jestli vůbec. Takže jsem si to chtěla užít, aspoň posledních pár oblouků.“

Těsně před cílem slalomu jste se taky odpíchla hůlkou, to děláte normálně?

„Popravdě, vůbec nevím, co ve slalomu normálně dělám. (smích) Ani nevím, že jsem si tam píchla, muselo to vypadat vtipně. V cíli všichni leželi smíchy. Kristian z Atomicu a taky šéf Red Bullu, který si mě vybral pro letošní sezonu. Říkal mi: To bylo super, jela jsi jako českej Pinturault. Dělal si srandu. Ale z hlediska lyžování to prý bylo docela koukatelný, což je pro mě skvělá pochvala. Ani víc si v podstatě momentálně nemůžu přát. Já jsem z toho měla skvělý pocit, já jsem si to v podstatě užila, takže fajn.“

Myslíte, že jste přesvědčila trenéry, aby vám slalom dovolovali častěji?

„Nevím, celou dobu jsem nad tím přemýšlela, že bych to fakt měla nakopnout, abych je přesvědčila. Nevím, jestli tohle je ten výsledek. Možná naopak uvidí, jak jsem jela hrozně, tak budou chtít, aby to bylo trošku lepší. Doufám teda…“

Co říkáte na těsný souboj o zlato, které získala Švýcarka Wendy Holdenerová o pouhé tři setiny sekundy před Slovenkou Petrou Vlhovou?

„Já mám Wendy ráda, mně přijde hrozně sympatická. Vždycky za mnou přijde. Já jsem jí teď gratulovala a ona říká: Tak, co ty, co slalom? Dobrý, já jsem si to užila. Všechny holky, když mě viděly, že pojedu slalom, tak byly takový: Jó? Fakt? Vážně? Takže říkala, že mi to přeje. Já jsem jí říkala, že jí přeju, že to tady vyhrála, protože si to fakt zaslouží, jela krásně. Ona je taková ložená kombinátorka. Umí sjezd, je to výborná lyžařka, sjede všechno. Stejně tak Peťa Vlhová. Jsou to skvělé lyžařky.“

Obě jsou univerzální, ale to se dá říct i o vás, kombinace disciplín, to je vaše, ne?

„Jo, líbilo by se mi, kdyby udělali kombinaci snowboard – lyže. To bych měla i šanci, ale bohužel jsem ještě o tom neslyšela, že by se něco takového připravovalo. Budu na to hodně tlačit, aby to udělali, protože si myslím, že bych měla šanci.“ (smích)

Myšlena byla spíš alpská kombinace…

„Mě to hrozně baví, ale co jsem slyšela, tak ji budou pro příští rok rušit. Prý je to nezajímavá disciplína, což já vůbec nechápu. Mně se strašně líbí a přijde mi fantastické, že je to pro univerzální lyžaře, kteří umějí slalom i sjezd a jsou skvělí. To mě trochu mrzí, ale je to jejich rozhodnutí a já s tím asi nemůžu nic dělat.“