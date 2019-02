Neskutečné! Zlatý Jansrud se zlomenou rukou oplatil Svindalovi porážku | iSport.cz

Hodně bláznivý den zažili na světovém šampionátu ve švédském Aare nejlepší světoví sjezdaři. Jejich disciplína totiž byla kvůli silnému sněžení, větru a mlze několikrát odložena.

Nakonec se startovalo téměř o půldruhé hodiny později na zkrácené trati a těžké podmínky nejlépe svědčily tvrdým norským chasníkům. Hrdinou závodu i šampionátu se nakonec stal Kjetil Jansrud, který bral po velmi riskantní jízdě zlato. Přitom před dvěma týdny nebylo vůbec jasné, jestli na šampionátu bude startovat.

Při tréninku na sjezd v Kitzbühelu si totiž zlomil jak loketní tak i vřetenní kost. Jenomže ani to mu nakonec nezabránilo v tom, aby do Švédska přijel a získal svůj první titul světového šampióna. "Ano, je to moje první zlato z mistrovství světa a je to upřímně řečeno naprosto neskutečný pocit. Jel jsem na riziko, tlačil do lyží, co to šlo. Tahle sezona se mi dlouho nedařila podle představ, ale ta tečka je prostě dokonalá," těšilo Jansruda.

Ve svém vyjádření narážel i na to, že v této sezoně ve sjezdu zatím neskončil ani jednou v první desítce. A v super-G, v němž je olympijským šampionem ze Soči 2014, byl v Aare ve středu až dvaadvacátý.

Jeho triumf byl navíc i dokonalou odplatou jeho krajanovi i kamarádovi Aksel Lundovi Svindalovi za olympijskou porážku z minulého roku. "Tehdy byl o kousek rychlejší on, teď jsem zase já. Ale je perfektní, že jsme se na stupních vítězů zase sešli oba. Zvlášť ve chvíli, kdy se Aksel loučí s kariérou," dodal Jansrud.

Jeho krajan byl i přes těsnou porážku ve skvělé náladě. Byť mu k šestému titulu mistra světa (třetímu ve sjezdu) chybělo opravdu málo - dvě setiny sekundy. "Byl to opravdu můj poslední závod a neskutečně jsem si ho užil. Podmínky sice byly hodně těžké, ale pro mě to byl i tak výborný den, od rána jsem se cítil dobře," těšilo 36letého Svindala.

Ten po sezoně odejde do sportovního důchodu jako naprostá legenda. Na mistrovstvích světa a olympijských hrách totiž nasbíral neskutečných 13 medailí, z toho 7 zlatých! První velký triumf přitom získal ve sjezdu před dvanácti lety právě v Aare, kde se jeho skvostná kariéra i symbolicky uzavírá.

Bronz ve sjezdu získal Rakušan Vincent Kriechmayr. Další spolufavorit závodu Hannes Reichelt pak zažil zvláštní závod se zklamáním na konec. Rakušan totiž nedorazil na losování startovních čísel, a byť měl na trať vyrazit hned jako první, za trest musel startovat až po odjetí 45 závodníků.

Při své jízdě pak sice byl po prvním mezičase na vedoucí pozici, pak ale udělal fatální chybu, která ho odsunula hluboko do pole poražených.

Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování v Aare (Švédsko):

Muži - sjezd:

1. Jansrud 1:19,98, 2. Svindal (oba Nor.) -0,02, 3. Kriechmayr (Rak.) -0,33, 4. Feuz (Švýc.) -0,44, 5. Mayer (Rak.) -0,65, 6. Paris (It.) -0,74, 7. Thomsen (Kan.) -0,75, 8. Kilde (Nor.) -0,82, 9. M. Caviezel (Švýc.) a Bennett (USA) oba -0,83, ...46. Zabystřan -3,35, 48. Klinský -3,74, 50. Berndt (všichni ČR) -4,08.