Matura zpět k Čechům: Nekoukalo se na to hezky. S Bajcem mi to dává smysl

Při svém posledním závodním skoku v Planici kdysi zadržoval slzy. Po minulé zimě bylo Janu Maturovi do pláče ze situace českého skokanského týmu, který padl bez zraněného lídra Romana Koudelky na dno. Nové světlo reprezentuje slovinský expert Vasja Bajc, jemuž je Jan Matura klíčovým parťákem. Kvůli návratu domů skončil své působení v Kanadě.

Jak se váš návrat seběhl?

„Na jaře proběhly nějaké kontakty, nějaké byly už vlastně v průběhu zimy. Nejdřív jsem o tom nechtěl moc slyšet. V Kanadě jsem dostal kontrakt na další tři roky. Takže to rozhodování bylo ze začátku složitější. Nicméně pak jsme si sedli jak na Dukle, s Vasjou, tak na svazu. Nějak jsme to dali dohromady, aby to mohlo fungovat.“

JAN MATURA Narozen: 29. ledna 1980 (41 let) SEVERSKÁ KOMBINACE: 3. v letní Grand Prix v Bertechsgadenu (2000), 9. v závodě SP v Schonachu (1999), 4. v týmové soutěži na MS (1997) SKOKY NA LYŽÍCH Vítěz 2 závodů SP v Sapporu, 2. a 3. v závodě SP v letech na lyžích v Harrachově, na MS 5. na velkém můstku, 12. na středním můstku (vše 2013), 10. v celkovém pořadí SP (2012/2013), 6. v celkovém pořadí letní Grand Prix (2005/2006), Král bílé stopy (2012/2013) TRENÉRSKÁ KARIÉRA USA – severská kombinace (trenér pro skok – 2017 – 2019), Kanada – skokanský tým žen (2019 – 2021)

Co vám působení v Kanadě i předtím ve Spojených státech dalo?

„Zkušenost to byla veliká. I když jsem už předtím potkal spoustu trenérů, v Čechách asi všechno, co trénuje. Teď jsem se mohl rozkoukat z druhé strany, byl to můj první kontakt s trenéřinou. I když poslední roky jsem si pomáhal i hodně sám. Musel jsem se naučit mluvit s klukama, hledat si individuality, zjišťovat, kdo jak reaguje.“

Jaké jste měl podmínky k práci?

„Tam je to odlišné ve financování. Jde to hodně ze strany rodičů. Úplně financovaný je jenom A tým. Ale pomáhá, že tam působí evropští trenéři.“

Hrála pro vás při rozhodování o návratu roli osoba Vasji Bajce?

„S Vasjou se znám za ty roky velmi dobře, pohled na skok máme totožný. Takže mi to dávalo smysl. Co se týče kluků, poslední rok se na to nekoukalo hezky. I proto, že bych chtěl pomoct, jsem se rozhodl takhle.“

Jak máte s Bajcem rozdělené úlohy?

„Vasja má jako šéf hlavní slovo, ale co se týče trenérské práce, jsme rovnocenní partneři. Zastáváme prakticky identické funkce. Rozdělujeme si, kdo na jaké závody pojede. Já jedu na začátek na Světový pohár do Ruska, pak se vrátím a budu s Romanem Koudelkou a mladšími kluky, co pak jedou na Kontinentální pohár do Číny.“

Roman Koudelka se chystá na návrat po operaci kolene, jak vidíte jeho progres?

„Fyzicky je připravený velmi dobře. Zatím ale skákal jen na osmdesátimetrovém můstku. Uvidíme, jak to bude pokračovat, na těch větších, jaký tam bude ostych, respekt. Ale fyzicky připravený bude. Myslím, že by mu mohlo vyhovovat, že je trochu v ústraní, není na něj kladená ta pozice jedničky. Předpokládáme, že Světový pohár by Roman začal v Engelbergu (17. – 19. prosince – pozn. red.)“

S Bajcem učíte závodníky novou agresivnější techniku, jak ji zvládají?

„Pro Česťu Kožíška byla adaptace složitější, má své roky, má zažité nějaké věci v technice. Polda (Viktor Polášek) se s tím srovnal mnohem líp, už to bylo vidět v létě. Jde jenom o to stabilizovat výkonnost, výkyvy jsou pořád znatelné. U něj je potenciál jasný, je to juniorský mistr světa. Loňská sezona byla trošku špatně uchopená. My jdeme s Vasjou spíš k té norské, potažmo slovinské technice, malinko agresivnější.“