Sakala (26) po dalších nezdarech ukončil kariéru: Dal jsem do toho všechno

Šestadvacetiletý syn mistra světa v letech Jaroslava Sakaly před touto sezonou restartoval kariéru. Po loňské olympiádě se připravoval sám mimo reprezentaci a do toho studoval a pracoval, ale v říjnu vyhrál republikový šampionát a vrátil se do reprezentačního výběru. Na závodech Světového poháru se mu ale nedařilo, ani jednou nebodoval a často končil v kvalifikacích.

Po druhé neúspěšné kvalifikaci v Bad Mitterndorfu to zabalil. „Dvacet let mojí kariéry skokana na lyžích skončilo. Nelituju jediného dne, který jsem strávil v tomto sportu,“ uvedl na facebooku. Pro specializovaný server skoky.net se rozpovídal obšírněji. „Myslím si, že výsledky mluví za vše, a dneškem jsem ukončil kariéru profesionálního skokana na lyžích. Dal jsem do toho všechno, bohužel to nevyšlo a jdu dál,“ řekl bezprostředně po nedělní kvalifikaci.

Nezviklala ho ani vidina mistrovství světa v Planici, které bude za pár týdnů. „Byl jsem už na dvou mistrovstvích světa a s momentální formou úplně nemá smysl se zúčastňovat. Myslím, že bude lepší, když pojedou mladí kluci, kteří v sobě mají to, že chtějí skákat. Určitě to pro ně bude lepší zkušenost než pro mě, kdybych se tam měl jen trápit,“ uvedl skokan, jehož maximem na MS je 29. příčka ze středního můstku v Seefeldu 2019.

Sakala je dalším z předních českých skokanů, kteří za poslední rok ukončili kariéru. Loni v březnu ohlásil odchod Viktor Polášek, o něco později ho následoval Čestmír Kožíšek. Mladí skokani se mezi elitou neprosazují a jen jednou se na bodované pozice probojovala česká jednička Roman Koudelka.

Svaz kvůli neuspokojivým výsledkům minulý týden odvolal trenéra Vasju Bajce. Ve zbytku sezony včetně MS povede tým dosavadní asistent Lukáš Hlava ve spolupráci s Jakubem Jiroutkem a předsedou trenérské rady Františkem Vaculíkem.