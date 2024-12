Janda: Pro mnohé jsem byl nechtěný. Vážil jsem se třikrát denně. A co Bajc?

V sezoně 2005/06 jste společně s Ahonenem opanoval Turné čtyř můstků. Dva vítězové, to je unikum. Co se vám honilo hlavou?

„Vybavím si hlavně poslední skok. V Bischofshofenu je hrozně dlouhý nájezd. Ve stopě máte čas i přemýšlet. Byl jsem tak moc unavený fyzicky i psychicky. Co kdybych se na to vykašlal? Ty vole, soustřeď se, vždyť je to závěrečný skok, řekl jsem si. Nějak jsem to zvládl a naskočily body. Můj první dojem byl, že by to o bod mělo stačit. Špatně jsme to s týmem spočítali, protože pak zasvítilo, že vítězové jsou dva.“

Vítěz Turné tenkrát dostával automobil. Necukali se u Nissanu, že by měli vydat dva vozy?

„Myslím, že vůbec ne. On to řešil můj manažer Franta Jež. Prý tehdy řekli, že je to pro ně úplně super reklama. Při tom tehdejším objemu jim bylo asi fuk, jestli jedno nebo dvě. Naopak jsem si do auta mohl navolit i speciální výbavu na tu dobu.“

Objevily se jiné těžkosti? Předpokládám, že byla připravena jen jedna trofej pro vítěze.

„Nic si nevybavím. Za