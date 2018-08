Fanoušek napsal, Vonnová odpověděla: Tohle je moje poslední sezona!

"Tohle je poslední sezona mojí kariéry," zareagovala v rubrice "Zeptejte se mě na cokoliv" na dotaz, jak dlouho ještě bude závodit. Definitivně rozhodnutá ale zatím zřejmě není. Nedokázala totiž odpovědět na otázku, co by dělala, kdyby do konce sezony nestihla překonat rekord Ingemara Stenmarka v počtu vítězství ve Světovém poháru. "Těžká otázka, neznám odpověď," přiznala.

Pokoření rekordu legendárního Švéda, který má na kontě 86 vyhraných závodů v SP, je pro Vonnovou posledním velkým cílem. K jeho naplnění jí ve Světovém poháru, který čtyřikrát celkově ovládla, chybí čtyři vítězství.

Z olympijských her má ve sbírce tři cenné kovy včetně zlata z roku 2010 za sjezd, na mistrovství světa slavila v roce 2009 dva tituly za sjezd a superobří slalom. Celkem má z MS sedm medailí. Ve Světovém poháru získala ke čtyřem velkým Křišťálovým glóbům i osm malých za sjezd, pět za super-G a tři za kombinaci. Vyhrát závod dokázala v každé disciplíně.

V posledních letech Vonnovou pronásledovaly zdravotní potíže. Po zlomenině nohy v únoru 2016, vleklých problémech s kolenem a dalších komplikacích takřka rok nezávodila a jen pomalu se vracela do formy. V uplynulé sezoně už ale opět patřila v rychlostních disciplínách k nejlepším, vyhrála pět závodů SP a na OH v Pchjongčchangu získala bronz ve sjezdu.