Krýzl začíná po těžkém zranění se závody. Nastartuje mě to, říká

Byla to velká rána. Český lyžař Kryštof Krýzl už pomalu začínal přemýšlet nad tím, co si zabalí s sebou do olympijského Pchjongčchangu. Ještě předtím ale absolvoval obří slalom v Garmisch-Partenkirchenu, a tam se to stalo. Pád, převoz do nemocnice a krutá diagnóza – přetržený kolenní vaz. A rázem bylo po olympijském snu.

Vyhrabávat se ze zranění ale dvaatřicetiletý závodník umí. Však jich taky má za sebou několik. Tentokrát to ale trvalo déle. „Měl jsem přetržené vazy, poškozený meniskus a otok kosti. Člověk na to pak nemůže došlapovat třeba dva měsíce. Chodil jsem dlouho o berlích a nemohl jsem s tím hýbat. A o to horší pak byla následná rekonvalescence. Měl jsem to strašně zatuhlý, bylo to nepříjemný. Takže tím jsem se musel prorvat,“ vzpomínal Krýzl na těžké chvíle.

Teď už má za sebou spoustu tréninků. Ovšem to, že zase lyžuje, neznamená, že ho koleno už vůbec nebolí. „Samozřejmě ho pořád cítím. Původní předpoklad byl, že budu moct začít závodit až někdy v lednu, možná v prosinci. Už to, že jsem zvažoval Sölden (konec října – pozn. red.), je známka toho, že se to vyvíjí nad míru dobře. Ale jednou to bylo poškozené, takže teď už s tím budu bojovat pořád,“ uvědomuje si sportovec Dukly.

Návrat na lyže probíhal postupně. Nejprve to bylo jen volné ježdění po sjezdovkách, postupně přešel na trénink rychlostních disciplín. Se slalomem to ale bylo horší. „Takže jsem nejprve absolvoval s Ester Ledeckou celý rychlostní kemp v Chile a až v říjnu jsem začal jezdit technické disciplíny. Třeba trénink na ledovcích před Söldenem byl hodně náročný. Bylo to odtáté, mělo to parametry závodění, kdy se jezdí na čistém ledu, trať byla hodně rozbitá. To byl takový test kolena. Vím, že to snese, že je dost stabilní na to, aby to vydrželo, ale je to citlivé, bolí to. Člověk bojuje s hlavou, snažím se ty automatismy znovu nastartovat,“ vyprávěl ještě v říjnu.

Proto může mnohé překvapit, že pro závodní návrat do Světového poháru si zvolil právě slalom v Levi. To ale vysvětluje tím, že v současné době už mu slalom takové problémy nedělá. „Levi je pro mě způsob, jak se znovu zapojit do závodního procesu. Nečekám od toho nějaké zázraky, ale člověka to nastartuje. Musím začít závodit, dostávat do sebe to tempo. Doteď jsem neměl srovnání s ostatními, jak jsem na tom,“ vysvětlil Krýzl.

Stejně jako v celé Evropě nejsou momentálně ani na severu ideální lyžařské podmínky. Před odjezdem do Levi trénoval zkušený závodník v Rakousku na ledovci, proto ho při prvních trénincích nemile překvapily podmínky ve Finsku. „Bylo by lepší, kdyby to bylo tvrdé a nebořilo se to. Ale snad si na to rychle zvyknu a další tréninky už budou lepší,“ přiznal ve středu.

Na prvním závodu SP od zranění má i svého nového trenéra Dietmara Thöniho. Před sezonou prý zvažoval i to, že by se připojil k nějakému většímu týmu, v úvahu přicházeli třeba slovenští bratři Žampové. Jenže sám ještě v tu dobu nevěděl, kdy bude moct začít závodit, a proto si nakonec vybral trenéra, který se bude věnovat jen jemu. „Už jsem s ním spolupracoval dřív, když jsem byl před iks lety s Petrem Lajkebem, tak mi pomáhal přes techniku. Má úžasné zkušenosti, byl i na bedně ve svěťáku. Působí jako privátní trenér, když se někdo potřebuje vrátit zpátky do týmu. Má apartmán kousek od Pitztalu, takže u něj bydlím, má supr postavení v rámci střediska, takže pro něj není problém mě upíchnout do nějaké tratě,“ pochvaloval si novou spolupráci.

Nedělní závod mužů startuje v 10.15 prvním kolem, druhé je na programu od 13.15 hodin.