Skvělá Ledecká! Zvítězila na snowboardu, při triumfu spálila prkno

Třiadvacetiletá Ledecká je trojnásobnou královnou pohárového seriálu v paralelních disciplínách. Na prkno se tradičně rychle přeorientovala z lyží, neboť ještě před týdnem bodovala v superobřím slalomu SP ve Svatém Mořici.

V Cortině nenašla v žádné jízdě přemožitelku. Před vyřazovacími jízdami vyhrála i kvalifikaci, poslední soupeřka Zoggová několik bran před cílem upadla. Vyhrávala, přestože měla problémy s prknem. Na suchém sněhu se jí spálilo u hrany, kde se skluznice nejvíce zahřívá.

"Je to až centimetr do skluznice, na svahu je to samozřejmě znát. U hrany je to dost špatné a každou jízdou se to zhoršovalo. Uvidíme, zda se vůbec podaří prkno opravit, takže z toho jsem trošku smutná," posteskla si v tiskové zprávě.

Šestnácté vítězství si Ledecká připsala při 44. startu na snowboardu ve Světovém poháru, na stupních vítězů byla již počtyřiadvacáté. "Byl to úplně jiný kopec než ve čtvrtek. Jiné podmínky, jiný sníh, mnohem zmrzlejší než v Carezze. Ostatní holky zajely fantastický závod, takže z vítězství mám velkou radost," řekla nová majitelka žlutého trikotu, který převzala od své italské přemožitelky v Carezze Nadyi Ochnerové.

Příští týden se Ledecká vrátí na lyže a ve Val Gardeně pojede sjezdy a super-G. "V neděli budu mít pravděpodobně volný den, maximálně lehce zajezdit, abych se opět adaptovala na lyže. Nyní jsme měli hodně cestování a náročný program, takže to krátké volno by asi nebylo na škodu," přiblížila své plány.

Musí také nastudovat zatím neznámý svah. "Nevím, jak ostatní holky, ale já ho nikdy nejela. Včera jsem stačila letmo sledovat super-G kluků, abych něco málo nachytala. Je to poměrně těžký, technický kopec s velkým počtem nerovností. Já si myslím, že to bude zajímavé, moc se těším," dodala Ledecká.