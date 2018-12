Z lyží na prkno, pak těsná porážka. Ledecká sledovala triumf lásky!

Tajemný přerod z lyžařky na snowboardistku se znovu spustil a Ester Ledecká ve čtvrtek odjížděla z tradičního úvodního závodu sezony v Carezze s podobnou náladou jako už třikrát předtím, aby na konci sezony pokaždé slavila velký globus za vítězství ve Světovém poháru.

Před třemi lety i vloni v Carezze zvítězila, předloni v legraci hudrovala, že ji v těsném finálovém dojezdu porazila o prsa Rakušanka Meschiková. Tentokrát se suverénně dostala do finále a vítězství ztratila proti nadšené Italce Nadyě Ochnerové o 22 setin sekundy.

„Myslím, že je to dobrý začátek sezony, dobře jsem to vykopla. Nadya jela fantastickou jízdu, já jsem udělala chyby, to se mi malinko vymstilo. Bylo to docela těsné, ale ona si výhru víc zasloužila,“ uznala Ledecká.

Vítězka byla v totální euforii. Vyhrála svůj první závod Světového poháru a v cíli se objímala s přítelem Timem Mastnakem, který vyhrál závod mužů.

Musel jsem taky!

„Před závody jsme spolu jeli na lanovce. Říkali jsme si, jaké to bude, že by bylo hezké, kdyby se nám to povedlo oběma,“ usmívala se pro kameru Ochnerová, která se dostala na stupně teprve počtvrté v kariéře, a vždy to bylo v italských horách.

„Když jsem viděl, že vyhrála, tak jsem musel taky,“ rozčísl to Mastnak.

Ledecká suverénně vyhrála kvalifikaci a v každé vyřazovací jízdě si tak mohla vybírat dráhu. Obě tratě byly ale připraveny velmi podobně a během závodu je tak měnila.

„Většinou je úplně jasně vidět, že je jedna dráha rychlejší, takže si pak vybírám tu stejnou. Teď jsem si ale nebyla úplně jistá, navíc jsem se snažila i soupeřky poslat do dráhy, ve které dlouho nejely,“ vysvětlovala Ledecká.

„Chtěla jsem být připravená a vědět o obou tratích. Bylo to padesát na padesát, vyhrávalo se z červené i modré. Jak jsem stála nahoře na startu, vybírala jsem si podle pocitu, kde jsem si myslela, že mám největší šanci.“

Kůstka vydržela

Ještě v sobotu Ledecká závodila v lyžařském Super-G ve Svatém Mořici, během pouhých pěti dní ale opět zvládla dostat se na špičkovou úroveň i na prkně.

„Tréninky byly fajn, měli jsme dobré podmínky, takže jsem se zvládla docela rychle přehodit. Ještě na posledním tréninku jsem se sice necítila jako stoprocentní snowboarďačka, protože jsem na snowboard teď měla málo času, pauza byla dlouhá, ale jsem ráda, jak to dopadlo,“ těšilo Ledeckou.

Poprvé po operaci si také ve snowboardovém závodě vyzkoušela, co vydrží její nedávno zlomená záprstní kůstka na ruce.

„Už na lyžích to bylo v pohodě. Jen je ta ruka taková unavenější, když má držet celý den hůlku. Na snowboardu je to pro mě trochu lepší, že si ruka odpočinula. Sice ji pořád courám po zemi, různě s ní mlátím, což asi není úplně dobré, ale vydržela to fantasticky,“ hodnotila Ledecká. „Dnes jsem vůbec neměla problém. Mám radost, že se to takhle rychle zahojilo.“

Už v sobotu čeká Ledeckou další paralelní obří slalom v Cortině d´Ampezzo, kde bude obhajovat vítězství z posledních dvou let. Po víkendu už zase přepne na lyže, ve Val Gardeně pojede v úterý sjezd a ve středu Super-G.