Ledecká jela jako kluk! Hrozně mě to bavilo, hlásila po výhře v tréninku

V sobotu večer vyhrála paralelní obří slalom v Cortině d´Ampezzo a hned sedla do auta, které ji převezlo do Val Gardeny. A dnes si tam Ester Ledecká v tréninku pořádně zařádila na lyžích. V prvním skončila čtrnáctá a druhý vyhrála!

„Měla jsem z toho dnes dobrý pocit, oba tréninky jsem si užila, hrozně mě to bavilo. I když to byl jen trénink, tak mám samozřejmě radost. Těším se zítra na závod a doufám, že se mi zase povede,“ hodnotila Ledecká. „První trénink jsem jela tak, abych si to prohlédla, seznámila se s kopcem. Včera jsem studovala videa kluků, snažila jsem se to co nejvíc načíst. Myslím, že jsem se to trochu naučila.“

V sobotu se ještě na sjezdovce ve Val Gardeně proháněli nejlepší muži a Ledecká pozorně sledovala, jak projížděli zatáčky. Poctivou přípravu potřebovala, protože se po snowboardovém víkendu znovu musela naladit na lyže.

„V prvním tréninku si to všichni tak trochu testují, já jsem to tak měla, byl to nový kopec, přijela jsem po snowboardu, včera jsem neměla možnost si ani stoupnout na lyže. Radši jsme dali day off, protože jsme přijeli pozdě z Cortiny. Takže jsem stála na lyžích až dnes ráno,“ vysvětlovala Ledecká.

Zatímco v první jízdě si ještě pistu testovala, ve druhém tréninku už do toho šla naplno a vzala si i své rychlé lyže.

„Je to jenom trénink, ale už první jízdu jela Ester dobře. Na druhou si pak vzala rychlé lyže, abychom je vyzkoušeli, jestli tady fungují. A fungovaly. Navíc ty nejlepší holky, které sjezdy mají tisíckrát najeté, tenhle sjezd nikdy nejely, což je výhoda,“ hodnotil Ledecké lyžařský trenér Tomáš Bank. „Stejně jako to, že Ondra tady jel hodněkrát, já byl s ním, takže máme najetou stopu. Sice je sjezd pro holky trochu jiný než pro kluky, ale některé pasáže jsou tam stejné.“

Bankův bratr Ondřej si ve Val Gardeně několikrát dojel pro body do Světového poháru a jeho zkušenosti se teď Ledecké hodí.

„ V prvním tréninku holky jedou pomaleji, protože neznají kopec, jsou pasivnější. Pak ale asi všechny zjistily, že to není tak strašné, že je pěkný sníh, tak to narvaly. A stejně jako Ester si asi připravily různé lyže,“ líčí Tomáš Bank. „Za nás víme, že lyže fungují, do zítřka se sníh nezmění. Když neuděláme nějakou chybu, mohlo by to být dobré.“

Výsledky:

První trénink: 1. Siebenhoferová (Rak.) 1:26,32, 2. Štuhecová (Slovin.) -0,02, 3. Delagová (It.) -0,37, ...14. Ledecká (ČR) -0,91.

Druhý trénink: 1. Ledecká 1:24,43, 2. Delagová -0,40, 3. Schmidhoferová (Rak.) -0,43.