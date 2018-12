Obří slalom v Saalbachu vyhrál Kranjec, Hirscher byl až šestý | iSport.cz

Olympijský vítěz, mistr světa a držitel pěti malých křišťálových glóbů v obřím slalomu Hirscher v úvodním kole chyboval a byl až pátý se ztrátou 71 setin sekundy na vedoucího Švéda Mattse Olssona. V druhé jízdě měl blízko k pádu, obtížnou situaci ustál, ale další zaváhání ho srazila ještě o místo níž.

Skončila tak Hirscherova více než dvouletá unikátní série, během níž stál po všech 18 obřích slalomech v SP na stupních vítězů. Přesto dál s přehledem vede SP. "Úplně jsem vypadl z role, to se mi často nestává. Předevčírem hrdina, teď nula. Je to hodně hořké," řekl v televizním rozhovoru.

Olsson po prvním kole vedl o tři setiny před Rakušanem Manuelem Fellerem. Oba ale druhou jízdu nezvládli a z premiérového triumfu v SP se tak radoval šestadvacetiletý Kranjec, jehož nejlepším dosavadním výsledkem bylo loňské třetí místo v Alta Badii.

Slovinský lyžař zvítězil o 19 setin sekundy před Loicem Meillardem ze Švýcarska, třetí skončil Francouz Mathieu Faivre. Hirscher na vítěze ztratil 77 setin, v druhém kole měl až šestnáctý čas.

Hirscher v posledních dvou týdnech obřím slalomům v SP neochvějně kraloval. Vyhrál ve Val d'Isere i v Alta Badii, kde v pondělí triumfoval také v paralelní variantě. Jen v úvodním závodu v sezoně ho v Beaver Creeku porazil Němec Stefan Luitz.

SP ve sjezdovém lyžování v Saalbachu-Hinterglemmu (Rakousko):

Muži - obří slalom:

1. Kranjec (Slovin.) 2:50,08 (1:21,28+1:28,80), 2. Meillard (Švýc.) -0,19 (1:21,06+1:29,21), 3. Faivre (Fr.) -0,50 (1:22,18+1:28,40), 4. Luitz (Něm.) -0,58 (1:21,83+1:28,83), 5. Fanara (Fr.) -0,72 (1:22,76+1:28,04), 6. Hirscher (Rak.) -0,77 (1:21,47+1:29,38), 7. Pinturault (Fr.) -0,83 (1:22,67+1:28,24), 8. Kristoffersen (Nor.) -0,88 (1:21,65+1:29,31), 9. De Aliprandini (It.) -1,48 (1:22,85+1:28,71), 10. Nestvold-Haugen (Nor.) -1,86 (1:23,16+1:28,78), ...Krýzl (ČR) nedokončil 1. kolo.

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 5 z 10 závodů): 1. Hirscher 420, 2. Pinturault 224, 3. Kristoffersen 212, 4. Meillard 211, 5. Luitz 207, 6. Olsson (Švéd.) 190.

Průběžné pořadí SP (po 12 z 41 závodů): 1. Hirscher 520, 2. Franz (Rak.) 341, 3. Svindal 333, 4. Kilde (oba Nor.) 303, 5. Kristoffersen 292, 6. M. Caviezel (Švýc.) 283.