Mr. Computer: Běžkař Novák zaplnil díru po odchodu legend a dojel si pro stříbro | iSport.cz

Je tu další zásah sourozenecké dvojice Nováků. Starší Petra už má za sebou dvě olympiády, dvaadvacetiletý Michal už také sbírá body ve Světovém poháru, ale na šampionátu v Lahti teď vybojoval svou první velkou medaili.

„Michal je takový tichý, ale když už něco řekne, tak to stojí za to. My mu říkáme Mr. Computer, protože je strašně chytrej, v technických věcech je hodně šikovnej,“ usmívá se při jeho hodnocení jeho reprezentační parťák Petr Knop.

Dnes v Lahti Novák všechny své přednosti prodal v bruslařském závodě na 15 kilometrů a stal se juniorským vicemistrem světa do 23 let. Navázal tak na bronzovou medaili své sestry Petry z roku 2016.

„Je to super, ani jsem nečekal, že by to mohlo být takhle dobrý. Sešlo se všechno dohromady, tým zafungoval, máza, dobrá příprava na podzim i v zimě,“ radoval se Novák.

Na patnáctce jel skvělý závod. Už na prvním kilometru srovnal čas do té doby nejlepšího Toma Manciniho z Francie, nadále se snažil držet tempo a na každém z mezičasů si přijel pro průběžné první místo. Také když dorazil do cíle, zářila u jeho jména jednička. Nakonec ho předjel jen suverénní Francouz Jules Lapierre, který vyhrál téměř o půl minuty. Bronzového Rusa Ivana Jakimuškina z Ruska naopak Novák porazil o dvě destiny sekundy.

„Měl jsem v průběhu hlášení od týmu, že jedu o třetí čtvrté místo. Najednou, že o druhé. Snažil jsem se jet konstantně. V závěru mi trochu docházely síly, ale nakonec dobrý,“ hodnotil Novák. „Celý závod jsem se cítil dobře, snažil jsem se soustředit sám na sebe, na své dýchání. Ve finiši už to pak bylo o tom dát top úplně na krev.“

Přesně před třemi lety Novák poprvé startoval ve Světovém poháru, od té doby už v něm několikrát bodoval a startoval i na MS 2017 v Lahti a na loňské olympiádě v korejském Pchjongčchangu. Před novou sezonou se rázem stal jedním z lídrů radikálně omlazeného reprezentačního týmu.

„Na jaře to byl docela šok, když skončil Martin Jakš, Aleš Razým, Dušan Kožíšek. Najednou byl tým zase menší, ale postupně máme náladu pokračovat v tom, co dělali oni,“ vysvětluje Novák, který se snažil najít rovnováhu v tréninku. „Hlavně jsem se naučil vnímat sám sebe, hledat tu linii mezi tím, kde ještě dávat dál, pokračovat v práci, a kdy přestat.“

Novák si pomalu zvyká i mezi absolutní elitou v nejlepší třicítce Světového poháru, kde se zatím prosazuje především ve sprinterských závodech.

„Ve třicítce je to úplně jiný svět. Hlavně po technické stránce mám ve sprintu obrovské rezervy, přes léto se mi ale podařilo na tom hodně zapracovat,“ pochvaluje si.