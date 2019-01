Muka v minus dvaceti! Vysvlíkla bych toho, kdo nás tam poslal, řekla Havlíčková | iSport.cz

Jako by se jí dotkla Mrazíkova berla. K radosti na juniorském mistrovství světa má blonďatá jezdkyně Barbora Havlíčková daleko. Dnes si na klasické patnácte prožila možná nejdrsnější okamžiky dosavadní kariéry.

„Já bych poslala každého, kdo rozhodoval o tom, že se dneska pojede, na tu trať, vysvlíkla ho do kombinézy, a aby tři čtvrtě hodině objížděl ten závod. Pak by nemohl nikoho do závodu pustit,“ durdila se Havlíčková.

Podle lyžařských pravidel se závody musí zrušit nebo odložit ve chvíli, kdy na nejchladnějším místě trati teplota poklesne pod minus 20 stupňů Celsia. A přestože ve výsledcích je uvedeno, že bylo jen minus patnáct, ve skutečnosti byla situace zřejmě o něco horší.

„Začali jsme v minus čtrnácti a skončili jsme u minus dvaceti a půl. Nikdy jsem nevzdala žádný závod a nechtěla jsem s tím začínat, ale kdyby to nebylo mistrovství světa, tak bych to snad udělala. Považuju za své osobní vítězství to, že jsem závod dokončila,“ líčila Havlíčková.

Osmnáctiletá závodnice už má za sebou zkušenosti ze světového šampionátu dospělých i z olympiády a v Lahti mohla podle původních předpokladů bojovat o medaile. Přesto, že jí přípravu zkomplikovaly zdravotní potíže, úvodní čtyři závody juniorské sezony vyhrála. V Lahti ale nejdřív skončila dvanáctá na bruslařské pětce, včera se dotrápila do cíle jako dvacátá.

„Hodnotím to jako obrovskou zkušenost. Pokud se budu z těchhle výsledků hroutit, tak ničemu nepomůžu. Pořád je mi osmnáct a tohle jsou zážitky, které k tomu patří. Jsou to překážky, které člověk musí překonávat,“ říká Havlíčková smířeně.

O dvě místa před ní dojela devatenáctiletá Pavlína Votočková, pro níž to znamená zatím nejlepší výkon kariéry.

„Mám obrovskou radost, v cíli jsem nevěděla, jestli brečet štěstím nebo zimou,“ usmívala se Votočková. „Bylo to super, pro mě je to zatím nejlepší výsledek, loni jsme nebyla ani v první třicítce, takže jsem hodně nadšená.“

V pátek jsou na programu poslední individuální závody šampionátu. Kategorie do 23 let pojedou klasickou technikou s hromadným startem, ženy čeká patnáct kilometrů, muže třicet. V sobotu mistrovství světa uzavřou juniorské štafety.

Mistrovství světa juniorů v klasickém lyžování v Lahti:

Junioři - 30 km klasicky s hromadným startem: 1. Del Fabbro (It.) 1:15:16,7, 2. Moseby (Nor.) -0,4, 3. Fähndrich (Švýc.) -0,5, ...29. Ophoff -1:22,8, 33. Lukeš -2:41,8, 35. Žalčík -2:47,0, 54. Dufek (všichni ČR) -9:42,8.

Juniorky - 15 km klasicky s hromadným startem: 1. Karlssonová (Švéd.) 40:45,3, 2. Fossesholmová (Nor.) -52,1, 3. Korvaová (Fin.) -58,1, ...18. Votočková -3:11,3, 20. Havlíčková -3:27,2, 31. Holíková -4:23,3, 33. A. Nováková (všechny ČR) -4:38,8.