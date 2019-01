Ledecká v Ga-Pa vedla super-G, ale vypadla. Triumf slaví Schmidhoferová | iSport.cz

Sjezdařky musely v německém zimním středisku na začátek závodu dlouho čekat. Pořadatelé kvůli hustému sněžení start opakovaně odkládali a nakonec se začalo o hodinu a půl později oproti původnímu plánu.

Olympijská vítězka Ledecká, která startovala jako dvanáctá, v horní části trati útočila a na druhém mezičase vedla. V závěrečné pasáži se ale nezvládla včas dostat do brány a v pádu vyjela z trati. Na stejném místě před ní vypadla i Švýcarka Michelle Gisinová.

Ještě na druhém mezičase Ester Ledecká vedla, v závěru se ale nevešla do branky a superobří slalom nedokončila



„Je to velká škoda. Na druhou stranu Ester vysvětlujeme, že za desáté místo je víc bodů než za osmadvacáté, takže jsem spokojen s projevem. Jízda byla aktivní, čistá, akorát to dole vzala moc napřímo. Před posledním mezičasem byla trošku nejistá a z toho pramenilo pozdější zahájení oblouku. Takhle ale musí jezdit, jestli chce do první desítky nebo výš,“ řekl trenér Ledecké Tomáš Bank v České televizi.

Schmidhoferová vybojovala třetí vítězství v SP v sezoně i v kariéře. První dvě výhry si připsala v závěru loňského roku, kdy ovládla oba sjezdy v Lake Louise. V průběžném pořadí SP se posunula na čtvrté místo, v hodnocení super-G je třetí.

Závod SP ve sjezdovém lyžování v Garmisch-Partenkirchenu (Německo):

Ženy - superobří slalom:

1. Schmidhoferová (Rak.) 1:19,98, 2. Goggiaová (It.) -0,23, 3. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,45, 4. Brignoneová (It.) -0,55, 5. Miradoliová (Fr.) -0,75, 6. C. Suterová (Švýc.) -0,86, 7. Mowinckelová (Nor.) -0,89, 8. Weiratherová (Licht.) -1,09, 9. Bassinová -1,20, 10. Marsagliaová (obě It.) -1,21, ...Ledecká (ČR) nedokončila.

Průběžné pořadí super-G (po 5 z 8 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 300, 2. Weiratherová 268, 3. Schmidhoferová 253, 4. Mowinckelová 247, 5. Gutová-Behramiová 178, 6. Rebensburgová (Něm.) 157, ...28. Ledecká 45.

Průběžné pořadí SP (po 22 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 1494, 2. Vlhová (SR) 898, 3. Holdenerová (Švýc.) 637, 4. Schmidhoferová 581, 5. Mowinckelová 513, 6. Rebensburgová 509, ...40. Ledecká 129, 101. Capová (ČR) 12.