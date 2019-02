Drsná skokanka! Pešatová skákala na MS deset dní po tvrdém pádu | iSport.cz

Že se Pešatová postavila na start, byl malý zázrak. Minulou sobotu totiž v Oberstdorfu po druhém skoku závodu Světového poháru zůstala těžce otřesená pod můstkem. Předtím sice dopadla do telemarku, ve vysoké rychlosti se jí ale smýkla lyže, klepla si do stojné nohy, upadla a drsně zbrousila svah.

„Při dojezdu po doskoku jsem v oblouku neměla svůj pohyb úplně pod kontrolou. Zahranila mně lyže a poté jsem již padala a padala. Navíc dojezd byl ledový,“ vzpomínala Pešatová, kterou ze svahu odvezli na nosítkách. „Bylo to naštěstí pouze preventivní. Zafixovali mě, kdybych měla něco s obratli. Naštěstí vyšetření ani rentgen neukázal žádnou zlomeninu, vazy v koleni jsem měla již operované, takže ty trpěly nejvíce.“

Pešatovou však ani na okamžik neopouštěl optimismus.

„V nemocnici jsem jim hned říkala, že půjdu druhý den skákat. To se ale smáli a lékař mi to nedoporučil,“ líčila Pešatová.

Světový šampionát se blížil, a tak Pešatová nakonec vydržela mimo můstek jenom pět dní. Minulý čtvrtek se odhodlala a v Oberstdorfu, na můstku, kde upadla, si šla skočit. Přestože ještě pořádně cítila následky pádu.

„V neděli mi bylo příšerně, všechno přišlo k sobě. Nemohla jsem chodit, vůbec propnout koleno. Definitivní rozhodnutí přišlo ve čtvrtek, kdy jsem to prostě riskla a šla na můstek,“ vysvětluje Pešatová. „Řekla jsem si, že je to buď, anebo. Hnalo mě především to, že jsem chtěla podpořit holky a odjet s nimi týmový závod. To byl můj hlavní cíl a největší motivace.“

V úterním týmovém závodě na mistrovství světa skočila Pešatová 90,5 metru a předvedla z reprezentačního týmu nejlepší skok.

„Ten první čtvrteční skok na přípravě v Oberstdorfu byl strašný, nepovedl se mi ani první tréninkový skok. Ale dneska už to bylo dobrý. A o to víc jsem radši, že jsem náš tým podržela a předvedla to, na co jsem momentálně měla,“ těšilo Pešatovou. „V hlavě už to moc nemám. Nelimituje mě ani tak strach, jako spíš koleno.“

Závod jednotlivkyň čeká Pešatovou i další české závodnice už dnes. Kvalifikace je na pořadu v 15 hodin, finále začíná v 16.15.