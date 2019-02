Švédky po 58 letech mají zlato ze štafety na MS, Riber slaví první světový triumf | iSport.cz

O triumfu Švédek rozhodla na třetím úseku Kallaová, která získala na Norky náskok skoro 19 vteřin. Nilssonová pak prokázala ve finiši své sprinterské kvality a udržela za sebou fenomenální Therese Johaugovou, která útočila v Seefeldu už na třetí titul. Bronz získaly Rusky.

Česká čtveřice Kateřina Razýmová, Petra Hynčicová, Petra Nováková a Sandra Schützová byla většinu závodu desátá a v konkurenci sedmnácti týmů skončila s odstupem skoro pěti minut na vítězky jedenáctá jako předloni v Lahti.

V čele jela na prvním úseku pětice štafet Norsko, Rusko, Švédsko, Německo a Itálie. Jako první na úvod druhého úseku odpadly Italky. Na jeho konci Norka Östbergová a Švédka Karlssonová odjely Ruskám a Němkám a karty v boji o zlato byly rozdány.

V bruslení Kallaová ujela Jacobsenové v závěru třetího úseku a sprinterku Nilssonovou vyslala do poslední části s náskokem 18,8 vteřiny. Norská finišmanka Johaugová se vydala na stíhací jízdu, 2,5 kilometru před cílem ztrácela jen osm vteřin a Nilssonovou dojela v posledním náročném stoupání. Ujet už jí ale nestihla.

Nilssonová udržela první místo i v kopečku na stadionu a rozhodlo se ve finiši. V tom prokázala své kvality švédská olympijská vítězka v klasickém sprintu a v Seefeldu zlatá ze sprintu dvojic. Drobné Johaugové nedala v posledních metrech šanci a skončila v objetí kolegyň.

"Jsem tak pyšná! Nebyly jsme favoritkami a je to neuvěřitelné," radovala se Nilssonová. "V posledních sto metrech jsem cítila sílu."

Johaugová podle bývalé mistryně světa Kateřiny Neumannové komentující v České televizi nechtěla poslední úsek jet, raději by dala přednost třetímu. "Bylo to náročné, dohnala jsem ji (Nilssonovou), ale věděla, že je ve finiši rychlá. A opravdu byla. Prohrály jsme, ale udělala jsem maximum," řekla Johaugová.

Švédky se radovaly z výhry ve štafetě dosud jen v roce 1960, kdy se světový šampionát konal v rámci olympijských her ve Squaw Valley. Tehdy se ještě běhala štafeta ve třech. Na posledních čtyřech šampionátech skončily vždy druhé za Norkami.

Razýmová rozběhla českou štafetu v klasice desátým místem s odstupem 37 vteřin na čelo. Hynčicová jela chvilku ve skupině o 7. až 11. místo, ale nakonec předávala desátá a ztráta na nejlepší narostla na minutu a tři čtvrtě. V bruslení Nováková pozici nevylepšila, ani si nepohoršila. Schützová byla v cíli jedenáctá.

Riber vyšperkoval famózní sezonu

Čeští sdruženáři přišli o naději na boj o přední příčky už ve skoku a v běhu se Tomáš Portyk posunul na 28. místo. Další tři Češi se srovnali za sebou od 35. místa v pořadí Lukáš Daněk, Ondřej Pažout a Jan Vytrval.

"Je to neuvěřitelné," radoval se Riiber, první individuální norský světový šampion po 17 letech. Naposled uspěl v Lahti 2001 Bjarte Engen Vik.

Základ ke zlatu položil Riiber na můstku. Sice na skok dlouho čekal a dvakrát byl stažen z lavičky, přesto přistál na 107 metrech. Zakřičel si nadšením, když se ukázalo, že skok vyhrál před krajanem Espenem Björnstadem. Nejdelší pokus 108,5 metru předvedl Watabe, jenže kvůli odpočtům za vítr ztrácel na šestém místě na Riibera 21 vteřin.

V běhu Riiber ještě po pěti kilometrech vedl, ale v teplém počasí a na rozměklé trati ho soupeři dojeli. "Podmínky byly náročné, takže jsem s tím počítal a šetřil síly do finiše, což se mi vyplatilo," řekl jednadvacetiletý Nor po zisku zlata.

Vítěz z velkého můstku a ze sprintu dvojic v Seefeldu Němec Eric Frenzel třetí zlato nepřidal. Po skoku byl až dvaadvacátý a skončil o šest míst výš.

Ženy - štafeta 4x5 km

1. Švédsko (Anderssonová, Karlssonová, Kallaová, Nilssonová) 55:21,0, 2. Norsko (H. Wengová, Östbergová, Jacobsenová, Johaugová) -3,1, 3. Rusko (Bělorukovová, Sedovová, Něchajevská, Něprjajevová) -2:03,8, 4. Německo -2:46,3, 5. USA -3:06,0, 6. Finsko -3:47,7, 7. Itálie -3:54,9, 8. Francie -4:00,9, 9. Slovinsko -4:21,2, 10. Švýcarsko -4:30,9, 11. ČR (Razýmová, Hynčicová, Nováková, Schützová) -4:53,0.

Severská kombinace - Skok na středním můstku/běh na 10 km:

1. Riiber (Nor.) 25:01,3, 2. Gruber (Rak.) -1,4, 3. A. Watabe (Jap.) -4,6, 4. Rehrl (Rak.) -29,8, 5. Herola (Fin.) -36,4, 6. Björnstad (Nor.) -41,4, 7. Seidl (Rak.) -44,3, 8. Rydzek (Něm.) -53,8, 9. Graabak (Nor.) -1:10,5, 10. Mutru (Fin.) -1:12,6, ...28. Portyk -2:30,4, 35. Daněk -3:21,4, 36. Pažout, 37. Vytrval (všichni ČR) oba -3:26,5.