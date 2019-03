Český kouč o dopingu lyžařů: sám prožil razii, hříšníka s jehlou zná | iSport.cz

Od rakouského Seefeldu je Radim Duda vzdálený skoro 2 000 kilometrů. S Kateřinou Smutnou, která Rakousko reprezentovala na dvou olympiádách, současnou hvězdou eDsystem Bauer Teamu, se připravuje na nedělní Vasův běh.

Ale i daleko na severu ve švédském Våmhusu lyžařskou náladou otřásl dopingový skandál, který zasáhl i rakouské závodníky Dominika Baldaufa a Maxe Haukeho. Pro Dudu je to osobní téma, protože v rakouské reprezentaci dlouho působil a dodnes se Smutnou žijí v St. Ulrichu kousek od Kitzbühelu.

Co říkáte na zprávy o další rakouské dopingové kauze?

„My jsme z toho byli s Káťou oba v šoku a strašně smutní. Protože Maxe Haukeho, který byl dokonce přistižen, znám a znám i jeho rodiče. Nedávno jsem v jednom v rozhovoru řekl, že bych za něj dal ruku do ohně, je to strašně hodný kluk. Jak je vidět, člověk se splete úplně lehce...“

Former professional skiier Max Hauke gets caught doping for the Ski World Cup.



He takes a drug which enhances red blood cell count, removes the blood, then after dope tests transfuses the doped blood. He was caught mid transfusion pic.twitter.com/s8n9Oy9WBp — pupp Daddy (@MiamiSven) March 1, 2019

Jak dobře ho znáte?

„Já jsem byl s Maxem na mistrovství světa juniorů. Katka byla devět let v rakouské armádě v Hochfilzenu a chvíli tam byl i Hauke, než odešel k policii. Jeho tatínek je lékař, maminka, celá rodina na mě působí strašně seriozně. V životě by mě nenapadlo, že ten Max do toho takhle vlítne. Musel být někým ovlivněný. Nedovedu si představit, že se to zrodilo v jeho hlavě. Někdo ho do toho musel natlačit.“

Jak na vás zapůsobilo, když jste viděl internetové video, na němž je Hauke zachycený při razii s jehlou v ruce?

„Chtělo se mi brečet... Fakt, já jsem to nemohl rozdýchat. Já jsem se asi pět minut rozmýšlel, jestli si to pustím. Káťa říkala: Trvá to dvanáct sekund. Bylo mi z toho mizerně. Viděl jsem jeho obličej, dovedl jsem si představit neštěstí té situace, jak hluboko klesnul.