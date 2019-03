Otec slovenské hvězdy: jak to má Vlhová s českou inspirací či penězi | iSport.cz

Musím přiznat, že jsem po mistrovství světa pořád plný emocí. Bylo to krásné. Peťa to zvládla úžasně. Tvrdě jsme pracovali, aby se dostala tam, kde je. Jsme moc rádi, že to vyšlo. Je pravda, že momentálně je na Slovensku hodně populární. Máme za sebou i přivítání v centru Liptovského Mikuláše a to byl další mimořádný moment. Až jsem měl dopředu strach, co se tam bude dít… Fanoušci jsou úžasní.

Do Špindlu už se těším. A to hodně! I proto, že si myslím, že tam bude 97 procent slovenských fanoušků. Dokonce má dorazit nějaká lidová hudba ze Spišské Nové Vsi, což bude hodně zajímavé. Ve Špindlu už jsme byli, ale trochu jinde. Na Stohu. Co vím, tak dojezd svěťáku ve Svatém Petru je prostorný, což se mi vždycky líbí. Češi umějí velké akce uspořádat, takže to určitě bude super.

Igor Vlha, otec slovenské lyžařské hvězdy Petry Vlhová • Foto Profimedia.cz

Moje manželka má sestru u Pardubic, v Lázních Bohdaneč. Dřív jsme tam hodně jezdili, takže i z toho důvodu to budu brát, jako kdybychom závodili u nás doma. Jinak se tam ale už moc nedostaneme, v Česku jsem byl naposledy možná někdy před čtyřmi lety, protože není čas. V zimě jsem neustále po světě, v létě se snažíme s manželkou trochu si odpočinout, řešíme koníčky. Cyklistiku, rybaření, máme loď. Takže to je hlavně relax.

Pokud jde o to, co se Petě v poslední době podařilo, je pravda, že si někdy připadám jako ve snu. Když někdy zrána nemůžu spát, v hlavě si to všechno, čeho jsme dosáhli, promítám. Jsme malý soukromý tým a moc nás těší, co jsme udělali pro naši republiku. Pro celý slovenský národ. Po zimě to asi trochu opadne, ale teď je o Peťu mimořádný zájem.

Fanoušci nám projevují sympatie. Každý má rád svoji zemi. Já miluju Slovensko, nedám na něj dopustit. I Peťa tohle umí dát najevo, za což jsou její příznivci vděční. Jezdí za námi i po světě, byli v Mariboru, určitě budou ve Špindlu. Moc si toho vážíme, když za námi kamkoliv dorazí. Jsem na to velmi hrdý. Pokaždé za nimi zajdu, pobavíme se. Je to fajn. I v Americe jsem viděl slovenské vlajky a Petry portrét. Opravdu z toho mám skvělý pocit. Jsem hrdý, že jsem Slovák.

Je to jako puzzle

Rozhodně to není jednoduché. Jsme malá země, není snadné se v lyžování dostat až na vrchol. Musí se to poskládat jako puzzle. Nám se to podařilo. Ono se o tom sice lehce vypráví, ale je to hrozně tvrdá cesta, plná odříkání, útrap. Vy jste v Česku měli Šárku (Strachovou), takže dobře víte, že to není žádná sranda.

Asi nás ten nahoře má rád, že nám pomohl. Šárka pro nás byla inspirací. Stejně jako naše krajanka Veronika (Velez-Zuzulová). Se Šárkou se znám i osobně, vnímal jsem její příběh velmi pozitivně. Nejkrásnější bylo, když se všechny tři holky potkaly v chorvatském Záhřebu v roce 2017 na stupních vítězů. To bylo úžasné. Dvě Slovenky, jedna Češka. Nevěřím tomu, že se to ještě někdy někomu z těchto dvou zemí takhle povede.