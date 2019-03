Ester je super cool, říká Shiffrinová o Ledecké. Špindl? Nádhera se vrátit | iSport.cz

Českou stopu už ze života Mikaely Shiffrinové nic nevymaže. Z kotliny pocházela její prababička a před osmi lety ve Špindlerově Mlýně zde jako ještě patnáctiletá žabka vpadla do Světového poháru. Teď je zpět jako největší hvězda bílého cirkusu. Veselá, rozesmátá, ochotná se bavit životem. Třeba krkolomným vyslovováním jména Špindlerův Mlýn, jak předvedla na svém Instagramu.

Učíte se snad česky?

(úsměv) „Ne, pořád se učím němčinu.“

Ale něco už česky umíte, ne?

„Špindlerův Mlýn (výslovnost je téměř perfektní – pozn. red.). Snažím se, ale to je jediná věc, kterou dokážu vyslovit. A ahoj!“

Pamatujete na svou první zkušenost tady v roce 2011?

„Samozřejmě, to bylo jako sen… Bylo to pár dní před mými narozeninami. Takže to byl pro mě nejlepší narozeninový dárek (Shiffrinová tehdy závodila dva dny a den před svými šestnáctými narozeninami, v obou závodech vypadla v prvním kole). Pamatuju si takové divné věci. Pamatuju si kopec, pamatuju si, jak jsem sedala na vlek. Poprvé, když jsem kopec viděla, jela jsem s tátou v autě. Viděla jsem všude ty červené plůtky a všechno mi připadalo mnohem větší než na závodech, na které jsem byla zvyklá. Trochu si pamatuju i hotel. Ale všechno ne. Jak je to dlouho. Sedm let? Osm let? To je hodně času…“

Na samotné závody nějakou vzpomínku najdete?

„V obřáku jsem tehdy nebyla na úplně nejlepší úrovni. Hlavně jsem se snažila cítit sjezdovku. Ve slalomu jsem se cítila docela dobře. Šla jsem do toho, ale udělala jsem pár chyb. Byla jsem z toho trochu zklamaná, ale zároveň jsem byla ráda, protože byla opravdu blízko k postupu do druhého kola (pět setin – pozn. red.). Říkala jsem si: mám za sebou svůj první Světový pohár, jedu domů, mám narozeniny. Měla jsem skvělou sezonu a jeden z jejích highlightů bylo sem přijet na Světový pohár.“

Takže máte Česko v srdci?

„Vždycky si budu pamatovat, že první Světový pohár byl tady. A taky jde o to, že většinou závodíme v Rakousku, Švýcarsku, Itálii. V České republice moc často nejsme. Myslím, že je to trochu zvláštní pro každého. Je zábava být tu znovu. Jsem možná jedna z mála holek, která tady už závodila. To je taky docela zajímavé. Je nádherné se sem vrátit, je to trošku jako se vrátit v času.“

Jak se vám tady po takové době líbí?

„Jo, dobrý. Sjezdovka je na ježdění opravdu velice krásná. Je tam velmi prudká část, podobné svahy často ve svěťáku nemáme a je osvěžující, že máme normální svah, na kterém se hezky pojede. Očekávám hezký závod. Ošemetné je jen počasí, snad nebude moc teplo, aby sníh zmrzl. Už jsme ale v sezoně měly hodně závodů v teplých podmínkách. Pojedeme, jak to půjde a bude zábava.“

Nechybí vám tady Ester Ledecká, která se chystá na sobotní závody snowboardového Světového poháru ve Scuolu?

„Ester je super cool. Není tu kvůli snowboardu, to asi říká celý příběh. Nemusí vybalancovat jen rozdílné závody, ale dva různé sporty. Umím si představit, že je hodně složité najít způsob, aby mohla být nejlepší v obojím. Pro nás všechny je to něco mimořádného. Ale ona je i fajn člověk. Aspoň takový je můj pocit, když se potkáme. Je cool. Zároveň soustředěná na to, co dělá. A taky hodně zábavná. Občas se na svěťáku potkáváme při inspekcích tratí, ostatní holky často odjedou a my dvě tomu věnujeme delší čas, koukáme, co a jak. Pokaždé, když ji vidím, je to příjemný pocit.“

Vy už jste v lyžování vyhrála ve všech disciplínách, jaký sport byste si vybrala jako váš druhý?

„Wow! Těžko říct. Pokud bych si opravdu mohla vybrat něco, v čemž budu automaticky dobrá, beru tenis. Ale to už by fakt nešlo. To by byl můj vysněný svět! Ale ne, lyžování mi stačí.“ (smích)

Máte svého oblíbeného hráče?

„Roger Federer je můj nejoblíbenější. On je nejlepší. Ale miluju i Djokoviče, Nadala. Ráda jsem sledovala Andyho Murrayho, jsem nadšená z toho, jak se dere nahoru Dominic Thiem. Z žen samozřejmě Serena Williamsová a teď je opravdu vzrušující sledovat Ósakaovou, má fakt cool styl. Je silná. Doufám, že jí to takhle půjde dál.“

SP ve Špindlerově Mlýně: Pátek 8. března 10:30 1. kolo obřího slalomu 13:30 2. kolo obřího slalomu Sobota 9. března 10:30 1. kolo slalomu 13:30 2. kolo slalomu

Tahle sezona je o vašem souboji s Petrou Vlhovou, jak situaci vnímáte?

„Už je to dlouho, co jedna proti druhé závodíme. Jsme stejně staré, jsme ze stejné kategorie. Vždycky, když jsme šly do nové věkové kategorie, byla asi nejlepší závodnice v technických disciplínách. Když jsme se dostaly mezi dospělé, nebyla jsem překvapená, že jsem ji viděla na Světovém poháru. Poprvé vyhrála, když jsem byla zraněná (ve slalom v Aare v roce 2015 – pozn. red.). Pamatuju si, že jsem si říkala: To dává smysl. Protože jsem věděla, že je skvělá závodnice a lyžařka. Takže mě nepřekvapilo, že byla na stupních vítězů.“

Co říkáte na její vzestup v posledním roce?

„Teď je super silná nejen ve slalomu, ale i v obřím slalomu. A na mistrovství světa jsme viděli, že má potenciál i v rychlostních disciplínách. Je opravdu zajímavé mít takovou soupeřku. V každé disciplíně nějakou velkou soupeřku mám, ale ne jednu v každé z těch disciplín. Já se snažím být silná ve všech disciplínách a myslím, že ona to může taky dokázat. To mě posouvá dopředu a motivuje mě to.“

Nedávno v Aare se Vlhová stala mistryní světa, změnilo to něco na vaší rivalitě?

„Myslím, že ne. Pokaždé je to bitva, je to závod. Pokaždé jdu na start s tím, že bude velmi silná soupeřka. V den závodu se dívám, jak se jí daří. Tohle se nezměnilo. Věděli jsme, že je v obřím slalomu dobrá, protože vyhrála v Semmeringu. Dívala jsem se na Viki (Rebensburgovou) a na Petru. To se nezměnilo. Bylo to potvrzení, že patří do elity.“

Co pro vás vlastně znamená vyhrát závod?

„Myslím, že je to takový symbol… Když jsem byla malá holka, chtěla jsem být nejlepší na světě. Věděla jsem, že když budu tvrdě pracovat, můžu to dokázat a vyhrávat závody Světového poháru. Takže je to symbol tohoto snu. Všechno, co jsem se svým týmem udělala, směřovalo k tomu, abych byla nejlepší na světě a mohla vyhrávat. Takže vyhrát jeden závod pro mě znamená, že je to skvělé, ale zároveň to znamená, že až se zase postavím do startovní brány, budu se snažit být nejlepší i dál. Je to celý proces.“

Sezona se chýlí ke konci, po víkendu ve Špindlerově Mlýně už čeká jen finále Světového poháru v Andoře. Těšíte se na odpočinek, nebo jste smutná?

„Vlastně obojí. V tuto část sezony jsme všechny unavené, ale už přichází jaro, je vlastně skoro léto. Zimu mám ráda, ale léto miluju! Je fajn, když pořád nemrznete. Ráda lyžuju v tuto část roku. Atmosféra na Světovém poháru už je uvolněnější. I když se bojuje o glóby a tak, je to jiné než úvod sezony, kde víte, kolik vás toho čeká. Teď je tu poslední úsek. Takže se můžete trochu nadýchnout a užít si to. Každopádně se na to těším.“

